Neues Hallenbad in Dachau wird elegant, aber teuer

Mit der symbolischen Grundsteinlegung ist die nächste Etappe beim Bau des Dachauer Hallenbads geschafft. Architekt Wolfgang Gollwitzer verspricht einen Ort, „auf den die ganze Stadt stolz ist“.

Dachau – Um die Zustände im alten Hallenbad zu beschreiben, bemühte Oberbürgermeister Florian Hartmann den Dichter Wilhelm Busch: „Die Wanne wird zu enge, für dieses Kampfgedränge“. Tatsächlich sei im alten Bad an ein gemächliches Bahnenziehen nicht mehr zu denken gewesen, die sportliche Betätigung habe im wesentlichen aus „nervigem Zickzack-Schwimmen“ bestanden.

Ab Ende 2020 jedoch brechen für die Dachauer Schwimmfreunde andere, bessere Zeiten an. Dann nämlich soll der erste Bauabschnitt des aktuell größten Dachauer Bauprojekts beendet sein und das neue Bad mit seinen acht Bahnen, einer Rutsche, Ein- und Drei-Meter-Brett sowie Nichtschwimmerbecken und Kinderbereich eröffnet werden. Im Anschluss daran erfolgt der zweite Bauabschnitt des Großprojekts: Dann wird das alte Hallenbad abgerissen und an dessen Stelle eine neue Sauna gebaut.

Bei der symbolischen Grundsteinlegung am Freitagnachmittag beschrieb OB Hartmann die Anlage als ein „Bad, das attraktiv und komfortabel ist und ausreichend Kapazität bietet“. Klar, mit „Eventbädern à la Therme Erding und Wonnemar“ könne man nicht konkurrieren. Dies, so Hartmann, sei aber auch nie das Ziel gewesen. Vielmehr sei es darum gegangen, die Bedürfnisse der Nutzer in „unserer gewachsenen und weiter wachsenden Stadt“ zu befriedigen.

Lob für „hervorragende Arbeit“ der Baumfirmen

Die zuletzt avisierten Baukosten von 20 Millionen Euro sind laut Barbara Kern, Abteilungsleiterin Bäder bei den Stadtwerken, jedoch nicht zu halten. Angesichts des aktuellen Baubooms „liegen wir mit Sicherheit drüber. Wir werden mit mehr als 20 Millionen Euro rausgehen.“ Allerdings seien Bau und Betrieb eines Hallenbads „für unsere Stadtwerke ohnehin niemals ein Plus-Geschäft“, wie OB Hartmann in seiner Rede dazu bemerkte. Dass dieses Bauprojekt möglich sei, liege daher einzig und allein daran, dass „unsere Stadtwerke finanziell grundsolide wirtschaften und arbeiten“.

Grundsolide Arbeit leistet derzeit laut Kern aber auch die mit den Rohbau- und Fundamentarbeiten beauftragten Baufirma. Diese würde die im vergangenen Winter aufgetreten Verzögerungen, bedingt durch unerwartet dicke Lehmschichten im Boden, wieder aufholen. Auch Architekt Wolfgang Gollwitzer lobte die „hervorragende Arbeit“ der beteiligten Baufirmen. Die Dachauer können sich Gollwitzer zufolge auf einen Ort freuen, „auf den die ganze Stadt stolz ist“. Das Bad werde die Stadtentwicklung und die Lebensqualität verbessern, von der Optik her „zeitlos elegant, aber nicht eintönig“ aussehen und sich auch in die umgebende Natur nahtlos einfügen.

+ Fundament mit Zeitkapsel: Bei der symbolischen Grundsteinlegung für das neue Hallenbad versenkten OB Florian Hartmann (l.) und Architekt Wolfgang Gollwitzer eine Zeitkapsel im Boden. Darin enthalten: Münzen, Pläne und ein Maskottchen. © hab

Eine Grundsteinlegung, so klärte Gollwitzer die Gäste der kleinen Feierstunde zudem auf, sei übrigens eine „uralte Tradition“. Vom früheren Brauch, Menschenopfer in die Fundamente einzumauern, sei man allerdings abgekommen. Heute befülle man hierfür eine Zeitkapsel. Wenn diese in fernster Zukunft einmal ausgegraben werden sollte, findet man: die gestrige Ausgabe der Heimatzeitung, Münzen, Pläne und ein Maskottchen.