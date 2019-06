Weil die „Preißn halt keine Messer haben“

Für die Ampertaler steht fest, dass sie nicht auf ihre Trachtenbestecke verzichten werden. Ein neues Gesetz, das womöglich kommt, sagt Vorsitzender Manfred Hinterscheid, „juckt uns überhaupt nicht“!

Dachau – Eigentlich herrschte Frieden an der Dachauer Trachtenmesser-Front: Hatte man im Sommer noch erbittert über die Frage gestritten, ob die örtlichen Trachtenvereine ihre Trachtenbestecke mit aufs Volksfest nehmen dürfen, fand man im November einen Kompromiss: Einstimmig beschloss der Hauptausschuss des Stadtrats, dass die Mitglieder der Trachtenvereine d’Ampertaler und d’Schlossbergler beim Volksfesteinzug wieder ihre traditionellen Bestecke tragen dürfen. Diese Ausnahme vom bestehenden Sicherheitskonzept gilt allerdings nur für die Trachtler und nur am Einzugssamstag bis zur Schließung des Volksfests.

So richtig glücklich über die Lösung schien damals zwar keiner der Beteiligten – die Stadtverwaltung hätte das Messerverbot gerne für alle Volksfesttage beibehalten, die Trachtler dagegen gerne öfter ihre Bestecke getragen – doch am Ende zeigten alle guten Willen für die gemeinsame Sache.

Derzeit aber wird der ohnehin wacklige Frieden erneut auf eine harte Probe gestellt. Grund: Die Landesregierungen von Niedersachsen und Bremen hatten dem Bundesrat einen Entwurf zur Änderung des Waffengesetzes vorgelegt. Demnach sollen Waffen überall verboten werden können, wo sich viele Menschen aufhalten – und zwar unabhängig von der aktuell geltenden Ausnahmeregelung für die Brauchtumspflege.

Für die Trachtler bedeutet dies: Wird dieser Entwurf Gesetz, dann könnte es aus sein mit ihren Trachtenbestecken. Manfred Hinterscheid, Vorsitzender der d’Ampertaler, ist deswegen stinksauer: „Irgendwann verbieten sie auch noch Regenschirme und Stecken, weil damit könnte man ja zuhauen!“ Wenn es nicht so traurig wäre, so Hinterscheid, „kann man nur noch drüber lachen“.

Das Problem an der Sache, und das weiß der Trachten-Veteran auch, ist nämlich der im Grundgesetz verankerte Grundsatz: Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt: Das Recht des Bundesstaates ist bedeutender als das der untergeordneten Glieder. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre „haben die Preißn auch keine Messer. Die haben nur mia in Oberbayern“!

Hinterscheid und sämtliche Trachtler der Region vermuten also nicht zu Unrecht, dass die Politiker in Berlin das oberbayerische Brauchtum wenig interessieren dürfte. Ob der im November getroffene Dachauer Kompromiss, der explizit nicht auf dem Waffengesetz beruht, sondern über das Sicherheitskonzept für das Volksfest geregelt wurde, rechtlich Bestand hätte, ist daher mehr als fraglich.

So oder so: Für die Ampertaler steht bereits heute fest: „Wir lassen uns unsere Messer nicht nehmen“, so Hinterscheid. Die Bundesratsinitiative aus Niedersachsen und Bremen „juckt uns überhaupt nicht“! Denn: „Wir werden unsere Messer tragen, egal was der Bundesrat entscheidet.“ Die Trachtenvereine der Stadt „haben es schriftlich“, dass sie die Messer tragen dürfen; der Rest, so Hinterscheid, „interessiert uns nicht. Wir gehen zu 100 Prozent alle mit Messer!“

Tatsächlich haben die „offenen Messerträger“, wie Hinterscheid es nennt, eine schlechte Lobby. Während in Oberbayern die Volkstrachtenvereine – wie die Dachauer Ampertaler – ihre Trachtenbestecke bestehend aus Messer und Gabel sowie die Gebirgstrachtenvereine ihre Trachtenmesser mit Stolz an der Lederhose tragen, ist der Brauch im Rest des Landes unbekannt. Erst wieder in Schottland, wo Männer ihr Messer am Strumpf zum Kilt präsentieren, gibt es diesen speziellen Messer-Brauch.

Insofern fürchtet Hinterscheid, dass eher seine Trachtenbestecke verboten werden als die Steakmesser im Bierzelt oder die Messer-Sets am Glückshafen. Mit letzteren könne man zwar wirklich „jemand abstechen“, aber wegen der Brauchtumsbestecke „spinnen’s jetzt umeinandner“...