Firma will mit Wunder-Nebel Coronaviren in Räumen bekämpfen: Konkurrent geht vor Gericht - „leere Behauptungen“

Dachau/Niederding – Groß war vor ein paar Wochen der Medienhype um das kleine Unternehmen Bedo Production & Services, kurz BPS, aus Niederding (Kreis Erding). Dieses konnte sich, wie der Erdinger Anzeiger berichtete, vor Anfragen neuer Kunden aus der ganzen Welt kaum retten.

Desinfektion säubert Luft angeblich von Coronaviren

Die BPS, ein Öko-Desinfektionsspezialist, verspricht nämlich, die Luft zum Beispiel von Konzertsälen mittels eines Verfahrens mit Wasserstoffperoxid, Ultraschall und Düsengeräten zu 99,99 Prozent von Bakterien, Viren und dergleichen zu säubern. Und das im Gegensatz zur Konkurrenz mit einem nachhaltigen und für den Menschen gut verträglichen Aerosol.

Kein Wunder, dass Kulturschaffende aller Couleur große Ohren bekamen, als sie vom Niederdinger Wunder-Nebel hörten. So soll etwa das Aerosol der Niederdinger mit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs am Berliner Ensemble im September zum Einsatz kommen. Dort wurde es bereits getestet.

Corona-Desinfektion von Raumluft: Auch um den Firmennamen gibt es Streit

Nun aber droht der BPS Ungemach in Form eines einstweiligen Verfügungsverfahrens am Landgericht München. Und zwar wegen jener 99,99 Prozent. Ein Wettbewerber aus Dachau, die Bedo Vertriebs GmbH, hat den Namensvetter aus Niederding verklagt.

Die Werbeaussagen von BPS seien irreführend und folglich nicht erlaubt. Die Entscheidung über eine einstweilige Verfügung will das Gericht am 7. September verkünden. Nebenbei hat die Bedo Vertriebs GmbH die Bedo Production & Services auch noch wegen des ähnlichen Firmennamens verklagt. Die Dachauer Firma gibt es seit 2012, die Niederdinger erst seit 2016. „Ein Verstoß gegen den Prioritätsgrundsatz“, begründet der Anwalt der Bedo Vertriebs GmbH, Julian N. Modi, das Markenverletzungsverfahren.

Firma will Raumluft von Coronaviren befreien: Verfahren „weltweit anerkannt“

Auf Nachfrage gibt sich das Niederdinger Unternehmen vor der Entscheidung im einstweiligen Verfügungsverfahren recht entspannt. In der Verhandlung legte BPS ein Gutachten vor, in dem sich aber nur Angaben zur Keimzahl auf Oberflächen nach der Desinfektion gefunden hätten. Die Reinheit der Luft müsse, so die Richterin in der Verhandlung, schon konkret bewiesen werden, gemäß den Vorschriften für gesundheitsrelevante Werbung. BPS-Sprecher Rolf Hajek versichert, dass das Unternehmen diesen konkreten Beweis auch vorlegen könne. „Und wir werden die Ergebnisse auch in Zukunft weiter liefern.“ Das Verfahren sei weltweit anerkannt.

Kläger aus Dachau sagt: Werbung ist irreführend

Rechtsanwalt Modi sieht die Sache indes völlig anders. Man könne noch nicht einmal sagen, wie viele Viren überhaupt in der Luft seien. Geschweige denn, dass sie mit dem Nebel nachweislich vernichtet werden.

Modi verweist auf eine jüngste Studie der Universität Florida. Dort wollen Forscher herausgefunden haben, dass sich komplette Coronaviren an Aerosole anheften können. Allerdings fehlt der US-Studie noch das Qualitätssicherungsverfahren durch unabhängige Gutachter.

Kläger über angebliche Corona-Desinfektion in Räumen: „Nichts, wie leere Behauptungen“

Im Rahmen der mündlichen Verhandlung, fährt Modi fort, habe die Richterin „deutlich gesagt, dass sie die Werbung für irreführend hält, weil kein Nachweis geführt worden ist, ob das Verfahren der BPS tatsächlich Viren vernichtet“. Er selbst findet noch deutlichere Worte. Die BPS verbreite „nichts, wie leere Behauptungen“. Doch bei dem Wort Corona „springt jeder darauf an“.

Gegen das Urteil des Landgerichts München kann beiderseits Berufung eingelegt werden. In diesem Fall folgt das Hauptsacheverfahren.

Markus Schwarzkugler/Thomas Zimmerly