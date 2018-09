Die Nordumfahrung rückt näher

Um Pendlern das Leben zu erleichtern, wird seit Jahren über das Thema Umfahrungen um die Stadt Dachau gestritten. Bei der Nordumfahrung könnte es nun schnell gehen: Landrat Stefan Löwl stellt eine Möglichkeit in Aussicht, das Megaprojekt zügig umzusetzen. Die Stadt hat bereits zugestimmt.

Dachau –Stadtrat Volker C. Koch (SPD) ist ein ausgewiesener Experte, was den Verkehr in und um die Stadt Dachau angeht. Nicht umsonst ist er Verkehrsreferent des Stadtrats. Zum Thema Umfahrung(en) hat er daher eine dezidierte Meinung, und die tat er – kurz und knapp – am Mittwoch im Umwelt- und Verkehrsausschuss folgendermaßen kund: „Die Ostumfahrung ist eine Möglichkeit, das Gewerbegebiet-Ost anzuschließen, und sinnvoll. Die Nordumfahrung bringt für die Stadt nicht viel; außerdem glaube ich nicht, dass sie jemals kommt. Ich plädiere dafür, die Südumfahrung auszubauen. Ansonsten brauchen wir nichts anderes als die Westumfahrung!“

Landrat Stefan Löwl (CSU) ist interessanterweise fast einer Meinung mit dem SPD-Mann Koch. Nur in einem Punkt unterscheiden sie sich gewaltig: Löwl ist überzeugt davon, die Nordumfahrung – in Kombination mit der Ostumfahrung – schnell umsetzen zu können. Auf Vermittlung des Landtagsabgeordneten Bernhard Seidenath (CSU) habe er gute Gespräche mit dem Verkehrsministerium geführt. Unter bestimmten Umständen, so wurde ihm von dort signalisiert, sei eine „Realisierung des Straßenbauwerks in deutlich kürzerer Zeit möglich“.

Zum Hintergrund: Die Dachauer Südumfahrung ist im Grunde die B 471; deren Ausbau ist parteiübergreifend gewünscht, liegt aber in der Entscheidungshoheit des Bundes. Eine Westumfahrung, die entweder über Stetten bis Fuchsberg auf die A 8 führen oder alternativ bis zum Gada-Gewerbegebiet verlaufen könnte, wäre in den Augen fast aller Kommunalpolitiker ebenfalls wünschenswert. Allerdings führen sämtliche dieser Trassen durch hügeliges Gelände, eine Realisierung wäre laut Löwl damit sehr teuer und langwierig. CSU-Stadtrat Peter Strauch formulierte es so: „Eine Umfahrung West wäre schön, aber da glaub ich eher an den Flughafen Berlin.“

Bleiben die Ost- und die Nordumfahrung, wobei für erstere bereits ein Planfeststellungsverfahren läuft, das Staatliche Bauamt Freising sich aber – gelinde gesagt – ansonsten nicht mit größerem Nachdruck um das Projekt kümmert. Denn: Die Behörde würde die Ost- am liebsten mit einer Nordumfahrung umsetzen – für letztere allerdings wird ein Planungsbeginn nicht vor 2025 angegeben.

Löwl kämpft daher um einen früheren Baubeginn – und das ist auch der Grund, warum der Verkehrsausschuss des Stadtrats am Mittwoch das Thema auf den Tisch bekam. Die Nordumfahrung würde nämlich – genau wie die Ostumfahrung – als Staatsstraße deklariert; da sie aber durch städtisches Gebiet verläuft, betrifft es die städtische Planungshoheit.

Löwls Idee einer Abkürzung zur Nordumfahrung fußt nun auch darauf, die ursprünglich geplante Umfahrung selbst abzukürzen. Diese Kurzvariante wäre um mindestens ein Drittel kürzer als die ursprünglich vorgestellte Variante, damit billiger und schneller umzusetzen. Die Trasse würde von der Staatsstraße 2047 in Höhe Breitenau mit Schwenk in Richtung Windrad Etzenhausen geführt, wo sie dann auf die Staatsstraße 2050 (Freisinger Straße) trifft.

Tatsächlich, und das bestätigten den Dachauer Stadträten auch die Gutachter des vom Landkreis beauftragten Planungsbüros Gevas, würde die Nordumfahrung – egal ob in Kurz- oder Langversion – der Stadt wenig Entlastung bringen. Aber sie wäre „ein Baustein“, wie sowohl der Landrat als auch die CSU-Fraktion im Stadtrat finden. Klar, auch das wurde in dem Gutachten deutlich, Dachaus Hauptproblem ist der innerstädtische Autoverkehr, der sich auch mit einer Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs oder dem Ausbau von Radwegen eindämmen ließe. Was laut Löwl aber gerade von den Umfahrungs-Gegnern übersehen werde: „Die Umfahrung bietet die Chance, Autos aus der Stadt zu drücken.“ Die Stadt München sei hier ein gutes Beispiel: Viele Straßen seien dort durch künstliche Engstellen und Ampeln so unattraktiv gemacht worden, dass Autofahrer freiwillig einen Umweg in Kauf nehmen und um die Innenstadt herumfahren.

Die Stadträte Bernhard Sturm (Bündnis) und Helmut Esch (Grüne) stimmten als einzige Ausschussmitglieder dennoch gegen die vom Landrat vorgeschlagene Kurzvariante einer Nordumfahrung. Sturm warnte zudem davor, „dem Bürger zu signalisieren: Wenn es die Straße gibt, dann hat Dachau keinen Verkehr mehr. Das ist Blödsinn!“ Die Straße aber gar nicht zu bauen, sei ein noch größerer Fehler, fand Stadtrat Strauch: „Wir müssen an allen Fronten kämpfen. Sonst werden wir dem Verkehr nie Herr!“

Details über Zeitplan und Kosten zum Bau der Umfahrung will Löwl am Freitag im Kreisausschuss präsentieren.