Coronavirus im Landkreis Dachau: Impfkampagne stockt - Nächste Woche kommt Novavax

In den Impfzentren sowie in den Arztpraxen des Landkreises geht die Nachfrage nach Coronaimpfungen immer weiter zurück. „Es ist sehr wenig los“, erklärt Landratsamtssprecherin Sina Török auf Nachfrage, in den Impfzentren herrsche „gähnende Leere“. Diejenigen wenigen, die jetzt noch kämen, würden meist eine Drittimpfung vornehmen lassen.

Dachau – Damit auch wieder Ungeimpfte den Weg in die Arztpraxen und Impfzentren finden, um sich erstmalig gegen das Coronavirus impfen zu lassen, hoffen die Verantwortlichen im Landkreis nun auf den sogenannten Protein- oder Totimpfstoff Novavax. Das Vakzin gilt als Alternative zu den mRNA-Impfstoffen von Moderna und Biontech und wird in zwei Dosen gespritzt. Sein Infektionsschutz von etwa 90 Prozent gilt als hochwirksam.

Dass es im Landkreis Dachau viele mRNA-Impfskeptiker gibt, die sich nun tatsächlich ihren Novavax-Pieks abholen wollen, belegt die Tatsache, „dass wir im Gesundheitsamt schon einige Anrufe hatten, wann und wo es das bei uns bald gibt“, berichtet Török.

Die Antwort auf diese Frage ist ermutigend: „Nächste Woche, spätestens ab Mittwoch, gibt es bei uns den Novavax-Impfstoff“, so Török. 400 Erstimpftermine würden dann in den Impfzentren angeboten. Dafür anmelden, so Török, kann man sich schon heute über das Impfregistrierungsportal BayImco unter https://impfzentren.bayern.

Auch unter den Pflegekräften beziehungsweise im Gesundheitssektor hatte es Török zufolge einige gegeben, die im Hinblick auf die geplante Impflicht bereits einen Impftermin für Novavax angemeldet hatten. Dieser Personengruppe, glaubt Török, sei der Totimpfstoff noch als das „geringere Übel“ erschienen.

Nachdem Ministerpräsident Markus Söder vor zwei Wochen allerdings angekündigt hatte, dass Bayern die sektorale Impfpflicht im Gesundheitswesen vorerst nicht einführen wolle, wurden die bereits vereinbarten Termine, so Török, „postwendend storniert“. Dennoch hofft man im Landratsamt, von den ungeimpften Pflegekräften in den kommenden Wochen einige vom Nutzen der Coronaschutzimpfung überzeugen zu können.

Wobei allen schon jetzt klar ist: Einen derartigen Impf-Ansturm wie im November und Dezember wird beziehungsweise kann es nicht mehr geben. So wurden im Landkreis in den Wochen 14. bis 20. Dezember und 21. Dezember bis Weihnachten jeweils rund 14 000 Impfdosen verabreicht; 12 000 davon waren jeweils Drittimpfungen, doch bis Weihnachten „kamen auch in jeder Woche rund 1000 Menschen zur Erst- beziehungsweise Zweitimpfung“, so Török. Das Ergebnis ist, dass mittlerweile 60 Prozent der Landkreisbevölkerung geboostert sind. „Das ist super“, freut man sich im Landratsamt, denn damit liegt Dachau weit über dem Bayern- und Deutschland-Schnitt. 117 000 Landkreisbürger haben einen vollen Impfschutz.

Dass es da in den vergangenen Wochen mit durchschnittlich 200 Erst- und Zweitimpfungen sowie 800 Boosterimpfungen erheblich ruhiger geworden ist, liegt Török zufolge auch daran, dass „wir gar nicht mehr so viele haben, die wir derzeit boostern oder impfen können“. Da Novavax auch erst ab 18 Jahren zugelassen ist und der Landkreis „einen ganzen Schwung frisch Genesene hat“, sei der Personenkreis mit grob geschätzt 15000 in Frage kommenden ungeimpften Erwachsenen relativ begrenzt.

Dennoch, so Török: Genau diese 1500 Personen wolle man nun mit Novavax abholen. Sie verspricht: „Die, die es wollen, werden es bei uns ab nächster Woche kriegen!“

