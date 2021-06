Nur drei Neuinfizierte in einer Woche

Aktuelle Entwicklungen zum Coronavirus im Landkreis – Zweitimpfquote liegt bei 31,9 Prozent

Die Inzidenz im Landkreis Dachau lag laut Landratsamt am gestrigen Dienstag bei 1,9 Neuinfektionen pro

100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen.

Dachau - In der Woche vom 14. bis 20. Juni wurden dem Gesundheitsamt insgesamt fünf neue Indexfälle gemeldet; drei Fälle davon weiblich, zwei männlich. In einem Fall handelt es sich um ein Kind, die anderen vier Fälle sind Personen im Erwachsenenalter. In allen Fällen ist der Expositionsort nicht ermittelbar.

Landrat bittet darum, Tests zu nutzen

Trotz dieser äußerst positiven Entwicklungen appelliert Landrat Stefan Löwl, sich freiwillig testen zu lassen. „Die große Herausforderung ist es nun, den einen, unerkannten Mega-Spreader zu erkennen, bevor er oder sie ungeschützten Kontakt zu vielen anderen Personen hat. Der Blick in andere Regionen zeigt, dass die Inzidenzen aufgrund von Infektionsgeschehen bei Einzelveranstaltungen steigen. Die freiwilligen, kostenlosen Tests schützen einen selbst, andere Teilnehmer einer Veranstaltung und bekunden Solidarität mit dem ganzen Landkreis. Besonders Gastronomen, Einzelhändlern, Sportvereinen und Kulturschaffenden drohen bei erneuter Überschreitung der Inzidenzgrenzwerte wieder Beschränkungen.“

Sinnvoll ist ein Test immer vor der Teilnahme an einer Veranstaltung oder nach einer Urlaubsreise. Alle im Landkreis Dachau verfügbaren Schnellteststellen und die Öffnungszeiten sind auf der Webseite des Landratsamtes zu finden unter Corona-Testangebote/Landratsamt Dachau (landratsamt-dachau.de).

Die Zahl der Erstimpfungen steigt im Landkreis Dachau weiter auf aktuell 82 017 (Stand: 21. Juni). Dies entspricht einer Impfquote von 52,9 Prozent. Mit dieser Quote liegt der Landkreis weiterhin deutlich über der Quote von 47,8 Prozent in Bayern sowie von 50,9 Prozent in Deutschland. Etwas mehr als ein Drittel der Impfungen wurde von den niedergelassenen Ärzten durchgeführt, knapp zwei Drittel der bisherigen Erstimpfungen entfallen auf die beiden Impfzentren sowie die mobilen Impfteams.

Impfeinlandung für alle aus Gruppe 1 bis 3

Mittlerweile haben alle Personen im Landkreis Dachau, die im bayernweiten Registrierungssystem BayIMCO angemeldet sind und den gemäß Coronaimpfverordnung vorrangig zu berücksichtigenden Priorisierungsgruppen 1 bis 3 angehören, eine Impfeinladung erhalten. Bis Anfang Juli stehen ausreichend Erstimpfmöglichkeiten zur Verfügung, so dass diese Impfungen auch durchgeführt werden.

Termine ohne Priorisierung ab dem Wochenende

Spätestens ab dem kommenden Wochenende werden Personen ohne vorrangige Berechtigung (Prio 4) zur Terminvereinbarung eingeladen. Aktuell sind hier noch 12 043 Landkreisbürger bei BayIMCO registriert.

49 436 Landkreisbürger sind doppelt geimpft

In den vergangenen Wochen lag der Fokus auf den Zweitimpfungen. Insgesamt haben im Landkreis bereits 49 436 Bürger und Bürgerinnen die zweite Impfdosis erhalten, der sogenannte Vollschutz ist allerdings erst nach zwei Wochen gegeben. Die Zweitimpfquote liegt somit aktuell bei 31,9 Prozent und damit weiterhin leicht über der Bayern- (30,7 Prozent) und Deutschlandquote (31,1 Prozent). Auch in den kommenden Wochen werden zahlreiche Zweitimpfungen durchgeführt werden, insbesondere auch aus der „Turboimpfwoche“ Mitte April.

Imptermine können vorverlegt werden

Das Landratsamt Dachau weist darauf hin, dass beide Impfzentren nach wie vor allen Bürgern, die ihre Erstimpfung mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca bekommen haben, anbieten, den Zweitimpftermin vorzuverlegen. Voraussetzungen sind, dass zwischen den beiden Impfungen mindestens acht Wochen liegen und auch die Zweitimpfung mit dem Impfstoff des Herstellers AstraZeneca durchgeführt wird.

Interessierte können sich bei dem für die Erstimpfung zuständigen Impfzentrum unter folgenden Links anmelden und einen Termin für die vorgezogene Zweitimpfung vereinbaren:

Impfzentrum Dachau: www.landratsamt-dachau.de/astra-dachau

Impfzentrum Karlsfeld: www.landratsamt-dachau.de/astra-karlsfeld

Sollte es mal keine freien Termine geben, werden zeitnah neue eingestellt.

Alle weiteren Infos zum Coronavirus im Landkreis Dachau finden Sie in unserem Corona-Ticker.

dn