Opa und Enkel bei Motorradunfall verletzt

Ein Opa (70) und sein Enkel (10) sind am Montagnachmittag bei einem Motorradunfall in Dachau verletzt worden.

Dachau – Wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt fuhr der Großvater, der aus Bergkirchen stammt, mit seinem Motorrad der Marke Sanyang gegen 13.10 Uhr auf der Ludwig-Dill-Straße in nördlicher Richtung. Auf dem Sozius saß dabei der Enkel. Aus noch unbekannter Ursache kam der Bergkirchner mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Großvater und Enkel verletzten sich dabei mittelschwer und wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Dachau gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Schwerpunktaktion Motorradsicherheit der Dachauer Polizei:

Am vergangenen Freitag führte der Motorradkontrolltrupp des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord zusammen mit Beamten der Polizeiinspektion Dachau eine Schwerpunktaktion „Motorradsicherheit“ auf der Staatsstraße 2047 durch. Es wurden 26 Motorradfahrer mit ihren Fahrzeugen eingehend kontrolliert. Acht Motorräder wurden beanstandet, bei Dreien waren die Mängel derart schwerwiegend, dass hier die Betriebserlaubnis erloschen war und sie aus dem Verkehr gezogen wurden. Es folgen hier Bußgeldverfahren.