Dachau-Ost: Bürger sorgen sich um Lärm und Verkehr

Lärm, Verkehr und die Zustände an der Grundschule sind derzeit die drängendsten Probleme der Bürger in Dachau-Ost. Leider wird es für keines dieser Themen eine schnelle Lösung geben, wie OB Florian Hartmann im Rahmen einer turbulenten Bürgerversammlung im Hölzel-Haus zugeben musste.

Lange und ausführlich erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann in seiner fast halbstündigen Ansprache im Adolf-Hölzel-Haus, warum Dachau mehr Gewerbesteuereinnahmen braucht. Die aktuellen Einnahmen reichten schlichtweg nicht für die Ausgaben, die wegen Personalkosten sowie Schul- und Kindertagesstätten-Bau stetig steigen würden. „Irgendwann“, schlussfolgerte der OB, „werden wir Kredite aufnehmen müssen und uns verschulden“.

Doch all die Ausführungen und Zahlen halfen am Ende nichts. Die Ansiedlung von Gewerbe war auf der Bürgerversammlung Dachau-Ost Thema Nummer eins. Viele der über 100 Teilnehmer hatten Angst vor dem Verkehr, dem Lärm, dem Feinstaub und der Parkplatznot, die sie sich bei weiteren Gewerbeansiedlungen in Dachau-Ost ausmalten. Über drei Stunden lang stellten sie dem OB und der Stadtverwaltung ihre, zum Teil äußerst kritischen, Fragen.

Hartmann stützte sich in seiner Argumentation auf die laufende Feinstaub-Messung, deren Ergebnisse noch ausstehen. Doch beruhigen konnte er die Bürger kaum. Sie befürchten den Kollaps und fühlten sich vor allem unfair behandelt: „Warum noch mehr Gewerbe in Dachau-Ost, warum nicht in Dachau-Süd?“, rief beispielsweise ein Bürger dazwischen. So recht eingehen konnte der OB darauf nicht, doch versicherte er, dass auch irgendwann in Dachau-Süd Gewerbe kommen müsse.

Angesichts der Neubebauung des Seeber-Gewerbegebiets bezweifelte Gerhard Schlabschi, Sprecher der Bürgerinitiative Dachau-Ost, dass die Kreuzung Alte-Römer-/Schleißheimer-/Bajuwarenstraße dem Verkehr künftig gewachsen sein wird. Hartmann erklärte dazu, dass die Kreuzung eine intelligente Ampelschaltung erhalten habe und langfristig sogar ein leistungsfähiger „Turbokreisel“ im Gespräch sei. Beim Seeber-Gelände selbst habe der Stadtrat stets das Ziel verfolgt, so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln.

Ein weiteres heikles Thema, das viele Dachau-Ostler bewegt, ist die gesperrte Turnhalle der Grundschule aufgrund der PCB-Belastung. Sportlehrerin und TSV-Mitglied Gabi Siegl erklärte: „Die 770 Kinder haben seit eineinhalb Jahren eingeschränkt oder gar kein Sport.“ Siegl fragte daher nach dem Plan der Stadt, weil es so nicht weitergehen könne. Ihre Befürchtung, dass erst eine Besserung mit dem Hallenneubau 2021 in Sicht sei, musste Hartmann bestätigen. Ein Ausweichen in andere Turnhallen sei aufgrund von deren hoher Auslastung kaum möglich. „Die Planer für die neue Halle sind schon beauftragt“, war der einzige Lichtblick, den Hartmann geben konnte.

Ebenfalls kaum Besserung in Sicht scheint es beim allgemein beklagten Müllproblem zu geben. Gleich mehrere Anwesende monierten den verdreckten Zustand der Wertstoffhöfen und Parkanlagen im Stadtteil. Zersplittertes Glas, leere Chipstüten oder Hundekotbeutel sind vielen Bürgern ein Dorn im Auge. „Wir stellen zunehmend fest, dass Leute ihren Müll einfach so in der Natur abladen“, bestätigte Oberbürgermeister Hartmann. Für die Sauberkeit an den Wertstoffhöfen habe das Landratsamt die Firma Fink beauftragt. Die Stadt werde die Beschwerden weitergeben, versprach der OB. Letztlich konnte Hartmann jedoch nur an die Bürger selbst appellieren, ihren Müll richtig zu entsorgen. Miriam Kohr