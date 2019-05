Bei seinem ersten Besuch in Dachau als neu gewählter Landrat von Oswiecim sprach Marcin Niedziela über eine Herzensangelegenheit. Er betonte seine Liebe zu Europa, sprach über den gefährlichen Rechtsruck und erklärte, wieso vor allem die junge Generation in der Verantwortung steht.

Dachau – Zumindest klimatisch hat der neue Landrat von Oswiecim schon erlebt, wie vielfältig Dachau sein kann. Bei seinem ersten Besuch in Dachau – damals noch als Kreisrat – hatte es fast tropische Temperaturen, jetzt, am Wochenende bei den Gedenkfeiern anlässlich des 74. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers, herrschten eher „Bedingungen, die ihn an Sibirien erinnern“, sagte Marcin Niedziela bei einer Pressekonferenz. Wie vielfältig Dachau sonst so ist, darauf freut er sich, es ihm Rahmen der Landkreis-Partnerschaft zwischen Dachau und Oswiecim weiter zu entdecken.

Mit Niedziela hat Dachaus Landrat Stefan Löwl einen neuen Partner an seiner Seite, dessen Herz durch und durch

für Europa schlägt. Deshalb ist Niedziela auch mehr als nur besorgt angesichts des Rechtsrucks, der derzeit überall in Europa zu beobachten ist. „Ich bin empört! Diese Entwicklung schockiert mich – ich bin ganz anders aufgewachsen, engagiere mich seit langem politisch für Europa“, betonte Niedziela. Deshalb sei es so wichtig, sich die Errungenschaften der EU immer wieder vor Augen zu führen – denn „Menschen vergessen sehr schnell“. „Europa, das heißt mehr als gute Autobahnen. Das bedeutet vor allem eines: Frieden!“, betonte er. Vor allem die junge Generation sei hier in der Verantwortung, die europäischen Werte wieder hochzuhalten. So hat er auch seine Kinder erzogen. Beide Töchter haben über das Studienförderprogramm Erasmus in verschiedenen europäischen Ländern studiert, andere Kulturen, andere Menschen ins Herz geschlossen, ihre europäischen Freunde nach Polen eingeladen. „Das brauchen wir für Europa – unsere Jugend muss fremde Menschen, Länder und Kulturen kennenlernen.“

Deshalb sieht Niedziela auch den Jugendaustausch zwischen den beiden Landkreisen als eines der wichtigsten Projekte der Partnerschaft. Auch Stefan Löwl betont: „Wir müssen unseren Jugendlichen zeigen, welche Vorteile Europa hat, wie Frieden und Reisefreiheit.“ Löwl unterstreicht: „Es gibt keine Alternative für Europa.“

Beide Landräte verdeutlichten, wie wichtig die deutsch-polnische Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene ist. Neben dem Europa der Nationalstaaten „muss es auch ein Europa der Kommunen“ geben, sagte Löwl. Zu dieser Zusammenarbeit gehört zum Beispiel auch der Austausch von Auszubildenden in den Landratsämtern und Referendaren an Schulen. Desweiteren wollen die beiden Landräte auch den Austausch von anderen Gruppen, wie Feuerwehren, Sportvereinen und Volksmusikgruppen, intensivieren.

Marcin Niedziela gehört wie der jetzige Präsident des Europäischen Rates Donald Tusk der liberal-konservativen Partei Platforma Obywatelska (PO) – zu deutsch Bürgerplattform – an. Die Liebe zu Europa zieht sich bei Marcin Niedziela durch die Familie – seine Ehefrau Dorota Niedziela sitzt seit 2011 als Abgeordnete im polnischen Parlament und kandidiert derzeit für das Europäische Parlament.

