Jetzt Ausweise für neue Bewohnerparkzone beantragen!

Die neue Bewohnerparkzone Klinikum in Dachau startet Ende Juni. Anwohner können ab sofort Ausweise beantragen.

Dachau – Die Große Kreisstadt erhält eine weitere Bewohnerparkzone: Im Bereich südlich des Waldfriedhofs und nördlich der Augsburger Straße, begrenzt durch die Dr.-Hiller-Straße am Ortsrand sowie durch den westlichen Bereich der Prälat-Wolker-Straße und durch die Sommerstraße, dürfen ab Montag, 29. Juni, nur noch Anwohner kostenlos parken. Alle anderen Autofahrer haben eine Gebühr von 50 Cent pro Stunde zu zahlen.

Die Augsburger Straße sowie der östliche Teil der Hochstraße ab dem Knotenpunkt Sommerstraße/Prälat-Wolker-Straße gehören nicht zur Bewohnerparkzone. Die Besucherparkplätze des Waldfriedhofs in der Krankenhausstraße und Hochstraße sind ebenfalls nicht Teil der Bewohnerparkzone und können weiterhin kostenfrei mit Parkscheibe genutzt werden.

Dachauer, die innerhalb der Bewohnerparkzone mit Wohnsitz gemeldet und über 18 Jahre alt sind, einen Führerschein besitzen, Halter eines Pkw sind sowie keinen eigenen Stellplatz haben, können bereits einen Parkausweis beantragen.

Auf einem Ausweis lassen sich bis zu drei Kennzeichen vermerken – diese drei Autos können dann je nach Bedarf und im Wechsel in der Bewohnerparkzone abgestellt werden. Gewerbetreibende und Selbstständige mit Sitz in der Bewohnerparkzone haben Anspruch auf je einen Ausweis. Der bequemste Weg zur Beantragung sowie zu den Kontaktdaten ins Rathaus führt über die städtische Website und die Eingabe des Stichworts „Bewohnerparkzone“ in die Suchfunktion.

Wollen Besucher ihr Auto in der Bewohnerparkzone Klinikum abstellen, müssen sie ab Ende Juni an den neuen Parkscheinautomaten ein Parkticket lösen. Jede angefangene Stunde kostet 0,50 Euro – und zwar von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr. Eine Beschränkung der Parkdauer gibt es nicht. Wer es gern bequem hat, der kann das Angebot des sogenannten Handyparkens in Anspruch nehmen.

Die neue Bewohnerparkzone orientiert sich an zwei bewährten Modellen, nämlich an den Bewohnerparkzonen Augustenfeld sowie westlich der Bahn. Diese konnten laut einer Pressemitteilung der Stadt „zugeparkten Straßen und Park-Such-Verkehr ein Ende bereiten. Profiteure sind – wie beabsichtigt – die Anlieger, und zwar in Form einer verbesserten Parksituation vor ihren Haustüren und somit mehr Wohnqualität“.

Den gleichen Effekt soll ab nun Ende Juni die neue Bewohnerparkzone rund um das Dachauer Klinikum bewirken.

