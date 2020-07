Per App parken, zahlen und spazieren

Sie versprechen „stressfreies Parken“, „Nie wieder Parkstress“, „Nie wieder zu viel zahlen für’s Parken“ und vieles mehr. Jetzt nimmt mit „Parco“ eine weitere Park-App in Dachau ihren Betrieb auf, mit der man sich ebenfalls „Zeit, Geld und Nerven beim Parken in Dachau“ sparen soll.

Dachau – Doch ist das Parken in Dachau überhaupt so stressig, zeitraubend und aufwendig? Stefan Januschkowetz, Abteilungsleiter des Ordnungsamtes Dachau, sagt: „Nein“ – zumindest finanziell gesehen. Lediglich in den Bewohnerparkzonen, von denen es bisher drei im Stadtgebiet gibt, würden Gebühren anfallen. Und dort könne man – wer gerne per Handy bezahlt – die zahlreichen Parkapps nutzen, die auf jedem Parkscheinautomaten abgedruckt sind. „Park now“, „Easypark“, „Handyparken“ und einige mehr sind dort zu finden. Koordiniert wird dies von „Smartparking“, einem Hamburger Unternehmen, mit dem die Stadt Dachau einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat. „Smartparking unterstützt Städte und Kommunen bei Einführung und Betrieb von effizienten, sicheren und bürgernahen Lösungen für ein bargeldloses Parken“, lautet der Werbeslogan des Unternehmens.

Und in Dachau funktioniert das auch sehr gut. Gerade für auswärtige Besucher, die von den gebührenpflichten Parkzonen im Vorfeld oftmals nichts wissen oder die gerade keine Münzen im Geldbeutel haben, sind die bargeldlosen Bezahlmöglichkeiten eine gute Alternative. Zudem bieten die Apps gleich die Navigation zum jeweiligen Parkplatz an.

„Parco“ geht hier sogar noch einen Schritt weiter und bietet nicht nur die Navigation zum Parkplatz, sondern dann auch die Navigation fußläufig zum gewünschten Ziel an. Im Ordnungsamt hat man von dem neuen Anbieter „Parco“ trotzdem noch nichts gehört. Auch eine Anfrage seitens des neuen Start-ups, mit auf den Parkscheinautomaten zu erscheinen, liegt der Stadt laut Januschkowetz bisher nicht vor.

SIMONE WESTER