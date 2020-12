Nicht kompatibel

Die Versammlung des Zweckverbands Sparkasse Dachau hat Peter Gampenrieder abgelehnt – wegen Inkompatibilität.

Dachau – Kurz nach den Kommunalwahlen ist ÜB-Stadtrat Dr. Peter Gampenrieder als ein Vertreter der Stadt in die Verbandsversammlung der Sparkasse Dachau gewählt worden, doch die Verbandsversammlung selbst hat Gampenrieder abgelehnt – wegen Inkompatibilität, also eines Interessenskonflikts aufgrund seines Berufs. Gegen diese Entscheidung hat Peter Gampenrieder jetzt Klage beim Verwaltungsgericht München eingereicht.

Landrat Stefan Löwl, der als Vorsitzender der Verbandsversammlung den Beschluss zum Ausschluss herbeigeführt hat, nimmt die Klage „sportlich“ und betont, dass dadurch „Rechtsklärung“ erreicht werden könne. Peter Gampenrieder bestätigte auf Anfrage der Dachauer Nachrichten die Klageeinreichung, will aber aufgrund des laufenden Verfahrens zu den Inhalten keine detaillierten Angaben machen.

Gampenrieder war nach der Kommunalwahl im Frühjahr dieses Jahres mit 38 Stimmen des Stadtrats als Verbandsrat gewählt worden und sieht dies als parteiübergreifenden Vertrauensbeweis auch in Bezug auf seine fachliche Kompetenz. Deswegen würde er das Amt gerne ausüben.

Gampenrieder ist als Bilanzierungsexperte bei einem weltweit tätigen Münchner Rückversicherungskonzern tätig und sieht bei seiner Tätigkeit in der Holding des Konzerns keine inhaltlichen Überschneidungen oder gar ein Konkurrenzverhältnis zu einer lokalen Sparkasse.

Diese Einschätzung teilte die Regierung von Oberbayern nicht, die in Absprache mit dem Sparkassenverband Bayern und dem Bayerischen Innenministerium eine fachliche Bewertung der Kompatibilität Gampenrieders vorgenommen habe, so Löwl. Dieser prüft in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Zweckverbands der Sparkasse Dachau alle Kandidaten für eine Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung der Sparkasse auf deren fachliche Eignung und deren Kompatibilität.

Mit Kompatibilität ist in diesem Zusammenhang gemeint, dass die Gremienmitglieder der Sparkasse in ihren sonstigen beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten nicht in einem Konkurrenzverhältnis zur Sparkasse stehen dürfen. Löwl bestätigte auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten, dass die Unterlagen zur Begutachtung der Kompatibilität Gampenrieders bereits wenige Tage nach dessen Wahl durch den Dachauer Stadtrat auf sein Bitten vom Vorstand der Sparkasse erstellt worden seien. Die finale fachliche Einschätzung der Nichtkompatibilität wurde dann, so Löwl, durch die Regierung von Oberbayern vorgenommen, in Abstimmung mit dem Sparkassenverband Bayern und dem Bayerischen Innenministerium. Die Verbandsversammlung selbst stellte dann die Inkompatibilität Gampenrieders formell fest.

Die fachliche Empfehlung der Regierung von Oberbayern wurde interessanterweise von Stefanie Weber ausgesprochen, die viele Jahre für den ehemaligen Landrat Hansjörg Christmann im Dachauer Landratsamt gearbeitet hatte und jetzt bei der Regierung von Oberbayern das für Sparkassen zuständige Sachgebiet leitet.

Die Verbandsversammlung der Sparkasse Dachau ist ein Organ des Zweckverbandes der Sparkasse Dachau. Sie hat 14 Mitglieder, die vom Landkreis Dachau, der Stadt Dachau und den Gemeinden Markt Indersdorf und Altomünster gestellt werden. Ihre Aufgaben beinhalten unter anderem die Wahl beziehungsweise das Aufstellen einer Vorschlagsliste für die Mitglieder des Verwaltungsrates der Sparkasse.

Sie ist auch für die Beschlussfassung bei einer Fusion mit einer benachbarten Sparkasse zuständig. Gampenrieder hatte im Zuge der letztlich gescheiterten Fusionsbemühungen der Sparkasse Dachau mit den Nachbarsparkassen Fürstenfeldbruck und Landsberg/Lech mit kritischen Fragen und Stellungnahmen auf sich aufmerksam gemacht.

