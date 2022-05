Pfarrei Maria Himmelfahrt: Das Schweigen der Glocken

Weil der Putz an der Fassade bei den Auslässen des Glockenstuhls bröselt, schweigen die Glocken der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt am Heideweg in Dachau-Süd. Die größte der sechs Glocken wiegt 2,8 Tonnen, die kleinste 211 Kilo. © Pfarrei

Seit 2. Mai schweigen die Glocken von Mariä Himmelfahrt in Dachau-Süd. Der Grund: Risse im Kirchturm, wie Gutachter festgestellt haben.

Dachau – Das mit dem Glockenläuten in Mariä Himmelfahrt ist grundsätzlich keine einfache Angelegenheit Während der Pandemie arbeiteten viele Dachauer im Homeoffice. Und das wiederum bewirkte, das sich Anwohner in unmittelbarer Nähe der Pfarrkirche durch das Läuten bei ihren Telefon- beziehungsweise Videokonferenzen gestört fühlten. „Aufgrund der eingegangenen Beschwerden wurde der Läutewinkel von einigen schwingenden Glocken so geändert, dass die vorgegebenen Grenzwerte des Landratsamtes eingehalten werden“, schreibt die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in einer Presseerklärung. Der Läutewinkel ist der Winkel der maximalen Auslenkung einer läutenden Glocke. Die korrekte Einstellung des Läutewinkels ist sowohl für den Klang der Glocke, als auch für die Stabilität und Sicherheit der Läuteanlage wichtig.

Doch die Pfarrei hat noch ein zweites Problem, was das Glockengeläut angeht. Weil der Putz an der Fassade bei den Auslässen des Glockenstuhls bröselt und am Übergang vom Ziegelmauerwerk zur Betonplatte, auf dem der Glockenstuhl befestigt ist, größere Putzschäden und Risse auftreten, veranlasste die Kirchenverwaltung eine Prüfung des Dachstuhls der Kirche und auch des hölzernen Aufgangs zum Kirchturm. Ein Statiker untersuchte überdies die Rissbildung und den Turm.

Am 20. Mai soll es eine Schwingungsmessung geben

Unabhängig davon wurden der Glockenstuhl, das Läutwerk und die Glocken von einem Glockensachverständigen der Erzdiözese beurteilt. Sein Gutachten besagt: „Das eigentliche Grundproblem besteht wohl im Resonanzverhalten des Turms. Beim Betrieb der Glocken 4 bis 6 sind deutliche Turmreaktionen spürbar. Dies ist insofern bedenklich, als die Glocken 5 und 6 in der Vergangenheit bereits durch Obergewichte in ihrem Anschlagsverhalten dem Turm angepasst wurden. Die bisher ,unbehandelte’ Glocke 4 hat noch stärkere Auswirkungen.“

Sowohl der Statiker als auch der Glockensachverständige empfahlen der Kirchenverwaltung, eine Schwingungsmessung des Turms durchführen zu lassen. Vor allem geht es um eine Überprüfung der Wirkung der Anschläge beziehungsweise der Schubkräfte der Glocken auf den Turm ober- und unterhalb der Plattform der Glockenstube beziehungsweise der Rissbildung. Diese Schwingungsmessung wird am 20. Mai stattfinden.

Nachdem sich die Risse am Kirchturm in der Zeit seit der Begehung mit dem Statiker am 3. Februar sehr schnell fortsetzten, wurden nach Rücksprache mit dem Statiker alle schwingenden Glocken ab 2. Mai bis auf weiteres abgestellt. Somit läuten die Glocken von Mariä Himmelfahrt zu den Messfeiern vorerst nicht mehr. dn

