Pläne für Tourist-Info weiter unklar

Die Touristeninformation am Dachauer Bahnhof mehr in den Blick der Touristen rücken: Das will die Stadt Dachau. Doch mit der Bahn ist das nicht so einfach.

Dachau – Touristen sollen sich gleich bei ihrer Ankunft gut in Dachau zurechtfinden: Deshalb möchte die Stadt am Bahnhof in den Sommermonaten Juli bis September die Touristeninformation im DB-Reisezentrum mehr in den Laufstrom der Besucher verlegen (wir berichteten). Da dafür jedoch auch die Unterstützung der Deutschen Bahn notwendig ist, ist das gar nicht so einfach.

Jetzt hat der Kulturausschuss beschlossen, eine Vorplanung mit verschiedenen Varianten an die Bahn-Verantwortlichen zu überreichen. „Wir wollen eine Aussage bekommen, was präferiert werden soll“, erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann.

Die Touristinfo könnte zum einen in der Unterführung im ehemaligen Fahrradkeller eingerichtet werden. Die andere Möglichkeit wäre, einen Container am Bahnhofsvorplatz aufzustellen. Mögliche Standorte wären bei der Litfaßsäule an der Treppe zum McDonald’s, bei dem großen Stadtplan oder rechts von dem Schild „Weg des Erinnerns“.

Zur Verdeutlichung hatten die Planer einen viereckigen Container in Fotos des Vorplatzes eingefügt. Das gefiel nicht allen Räten: „Wenn es jemand sieht, der einen ästhetischen Eindruck am Bahnhof will, sagt, dass diese Möglichkeit von vornherein nicht in Frage kommt“, erklärte Silvia Kalina (CSU). Anstatt eines „eckigen Kastens“ würde sie sich einen „etwas gefälligeren Container“ als Touristinfo wünschen: runder, aufgelockerter und vielleicht sechs- oder achteckig.

Sollte das Reisezentrum dagegen in die Unterführung kommen, müsste entschieden werden, ob die gesamte oder nur die halbe Front dafür genutzt werden soll. Bei den Kulturausschussmitgliedern zeichnete sich überraschenderweise eine Tendenz ab, dass Teile des Fahrradkellers erhalten werden sollen. „Die Fahrradstellplätze werden unbedingt benötigt“, fand Kalina und auch Jürgen Seidl (FDP) sprach sich für Fahrradstellplätze an der Bahnhof-Westseite aus.

Problematisch könnte jedoch sein, dass der Fahrradkeller bisher oft von Wildpinklern verschmutzt wurde. „Wenn wir den Keller für Räder öffnen, müssten wir auf jeden Fall das Pflaster neu gestalten, weil der Bauhof den Geruch nicht raus bringt“, erklärte OB Hartmann.

Letztlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, die Vorplanungen zunächst einmal an die Bahn weiterzuleiten. Sobald die Stadt eine Rückmeldung bekommen hat, wird noch einmal über den Fahrradkeller beziehungsweise über eine mögliche Gestaltung eines Containers diskutiert. Bislang allerdings, nach Monaten der Diskussion, weiß die Stadt noch nicht einmal, wer ihr zuständiger Ansprechpartner bei der Bahn ist.