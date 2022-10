Stadt plant Eishalle ohne Eis ‒ „Jedes Kind, das eisläuft, läuft auch inline“

Von: Stefanie Zipfer

Äußerst beliebt ist der Publikumslauf auf der jetzigen Eisfläche. Doch damit könnte bald Schluss sein. © archiv

Während die Dachauer Stadträte wieder einmal diskutieren, wie und wann eine Eishalle gebaut werden kann, ist beim ESV Dachau Woodpeckers die Meinung klar.

Dachau – Zur Erinnerung: Ende 2017 hatte der ESV Dachau Woodpeckers seine Pläne für ein Eissportstadion vorgestellt. Das Bauwerk, massiv gesponsert von der VR-Bank Dachau, sollte Spiel- und Wettkampfort für Behindertenmannschaften aus dem ganzen Ballungsraum München werden, den Dachauer Eishockey-Woodpeckers ein wetterfestes Zuhause bieten und daneben noch viel Platz für Schul- und Publikumslauf anbieten.

Allein: Das Thema geriet in die Mühlen des aufziehenden Kommunalwahlkampfs, am Ende lehnte eine von der CSU angeführte Stadtratsmehrheit die von der SPD unterstützten ESV-Pläne ab. Stattdessen stand der Beschluss: Eine neue Eishalle soll auf dem Gelände des ASV Dachau an der Gröbenrieder Straße entstehen; auf die Fläche der jetzigen Eisfläche kommt der dringend nötige Ersatzbau für die Georg-Scherer-Halle.

Doch seitdem ist viel passiert. Es kamen Corona und die Energiekrise. Was nicht kam: Geld für den städtischen Haushalt. Das neue Eisstadion wurde verschoben, mindestens bis 2026.

Die gute Nachricht, so sieht es nun zumindest der ESV: CSU und SPD im Stadtrat reden wieder miteinander. Die schlechte Nachricht aber ist, dass das, was beide Parteien in Sachen neuer Eishalle zuletzt verabredeten, für den ESV keine Lösung ist. Gabriele Vilano vom ESV Woodpeckers formuliert es so: „Was wir brauchen, ist Eis!“

Zukunft der Eissportler in Dachau offener denn je

Ob und wenn ja wann es dieses Eis aber gibt, ist nach der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Stadtrats am Mittwoch aber offener denn je. Denn: Die von SPD und CSU gemeinsam ausgearbeitete „Weiterentwicklung des bestehenden Stadtratsbeschlusses zur Umsetzung des Bebauungsplans ,Sportpark an der Gröbenrieder Straße’“ sowie der von ÜB und FDP gleichzeitig eingereichte Ergänzungsantrag „Errichtung einer multifunktionalen Sportstätte“ sind zwar sehr wortreich, aber in Sachen Perspektive für den ESV doch eher informationsarm.

So sieht der SPD/CSU-Antrag vor, dass sofort mit der Planung einer überdachten und behindertengerechten Sportstätte begonnen werden soll. „Um den Haushalt aber nicht zu überlasten“, soll die Halle zunächst ohne Eisfläche betrieben werden. Florian Schiller (CSU) fand, mit dieser Idee würde „das Eis gebrochen. Damit geht was weiter“!

Wie lange es aber dauert, bis aus der Halle ohne Eis eine Halle mit Eis wird, vermochte niemand zu sagen. Christa Keimerl (SPD) war sich aber sicher, dass die Eishockey-Spieler in den Jahren, in dem sich die Stadt eine Eisfläche nicht leisten kann, auf Inline-Hockey umsteigen würden. „Jedes Kind, das eisläuft, läuft auch inline“, so Keimerl.

Idee für eine Kunststoffeisbahn

Jürgen Seidl (FDP) aber sah mit diesem Plan die Frage nicht beantwortet: „Wie lange ist die Übergangszeit ohne Eissport?“ Zudem sei der Plan unehrlich: Eine neue Sporthalle sei „einfach nicht finanzierbar. Da dürfen wir der Bevölkerung keine Hoffnung machen!“ Seidl warb stattdessen für die Lösung, ein Provisorium zu schaffen: eine Freieisfläche auf synthetischen Platten.

Sportreferent Günter Dietz (CSU) war mit beidem nicht glücklich: Letztere Lösung sei gerade für die Eishockeysportler, deren Schlittschuhe ja über scharfe Kanten verfügten, nicht praktikabel. Und die Idee vom Hallenbau, der zunächst einmal ohne Eis stattfinden soll, berge die Gefahr, dass das Provisorium am Ende bleibe, da ein nachträgliches Aufrüsten ungleich teurer würde. Deshalb, so Dietz: „Machen wir das doch lieber gleich, in einem Schritt. Ende.“

Sein eigener Fraktionskollege Tobias Stephan widersprach ihm in dem Punkt: „Wer weiß, ob es in zehn Jahren überhaupt noch Wintersport gibt?“ Jüngsten Berichten von Umweltorganisationen zufolge würde sich die Erde noch schneller erwärmen als gedacht.

Experte für Mikroplastik beauftragt

Apropos Umwelt: Dass die ÜB/FDP-Idee von einer Kunststoffeisbahn keine Mehrheit fand, lag am Mikroplastik, das in diesen Flächen wohl verbaut wird. Denn darin waren sich abgesehen von FDP-Mann Seidl und AfD-Stadtrat Jürgen Henritzi tatsächlich alle einig: „Nachhaltig“ müsse die neue Eisbahn schon sein!

Und so geht es nun weiter: Die Stadt gibt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, die den Vorschlag von SPD/CSU näher beleuchten soll. Zudem soll ein Plastik-Fachmann konsultiert werden, der den ÜB/FDP-Vorschlag auf dessen Umweltverträglichkeit hin abklopft.

Was bedeutet dies nun für den Eissport in Dachau allgemein und den ESV Woodpeckers im besonderen? Vorstandsmitglied Gabriele Vilano antwortet klipp und klar: „Ohne Eis, löst sich unser Verein auf.“ Der Verein erneuere daher sein bereits 2018 gemachtes Angebot, selbstständig auf Sponsorensuche zu gehen. „Damals war unser Geld nicht gewollt“, sagt Vilano. Vielleicht jetzt?

