Unbekannter attackiert Busfahrer mit E-Scooter - Täter auf der Flucht

Mit einem E-Scooter ging ein Unbekannter auf einen Busfahrer in Dachau los. Die Polizei fahndet nach dem Täter. (Symbolbild) © Julian Weber/dpa

Ein Busfahrer ist in Dachau schwer verletzt worden, nachdem ein Unbekannter ihn attackiert hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet.

Ein bisher unbekannter Täter verletzte am gestrigen Donnerstag einen Busfahrer schwer. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 20 Uhr schlug ein Unbekannter an der Bushaltestelle am Dachauer Bahnhof unvermittelt mit einem E-Scooter auf einen pausierenden 57-jährigen Busfahrer ein. Noch vor Eintreffen der verständigten Polizei flüchtete der Täter.

Der Geschädigte musste mit einer Nasenbeinfraktur in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck eingeliefert werden. Eine sofortige Fahndung nach dem Schläger verlief vorerst ohne Erfolg.

Der Täter wird als Schwarzer Mensch, circa 25 Jahre alt, etwa 175 cm groß, mit kurzen Haaren und kräftig beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine orange-rote Jacke. Die Polizei Dachau ermittelt wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. dn

