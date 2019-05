Frisch verurteilt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis: 22-Jähriger setzt sich ans Steuer

Ein 22-Jähriger war gerade vom Amtsgericht wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden - und setzte sich wieder ans Steuer. Der Polizist, der als Zeuge aussagte, erwischte ihn auf frischer Tat.

Dachau - Ein Polizeibeamter der PI Dachau hat sich am Dienstag gegen 11.15 Uhr gerade auf dem Weg vom Amtsgericht zurück zur Dienststelle befunden, als er bemerkte, wie ein 22-Jähriger aus Hilgertshausen sich in einen geparkten Pkw hinter das Lenkrad setzte und von seinem Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße in Dachau wegfahren wollte. Eigentlich nichts Besonderes, wenn der junge Mann nicht gerade wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Dachau verurteilt worden wäre. Der Beamte war als Zeuge geladen, da er die Anzeige gegen den Hilgertshausner bearbeitete.

Nachdem er den frisch Verurteilten hinter dem Stauer beim Ausparken erwischte, griff der Polizist natürlich sofort ein. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt, eine Strafanzeige folgt. Offensichtlich hat die frische Verurteilung nicht die entsprechende Einsicht ausgelöst.

dn