Biberalarm in Dachau

Einen verirrten und geschwächten Biber haben Beamte der Dachauer Polizei am Samstagabend eingefangen.

Dachau - Eine 44-jährige Frau rief am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass ihr in der Prälat-Pfanzelt-Straße ein Biber begegnet sei. Der verirrte und geschwächte Nager, so die Dachauerin weiter, verstecke sich nun in einem Gebüsch. Zusammen mit der Biberbeauftragten und der Zeugin konnten Polizeibeamte den Biber mit einem Netz einfangen und mittels einer Hundetransportbox zur Amper bringen. Dort wurde der Biber unter fachkundlicher Aufsicht wieder in seine gewohnte Umgebung entlassen.

dn