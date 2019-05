Betrüger ergaunert sich teures Handy

Ein 32-jähriger Münchner hat eine Dachauerin bei einem Handytausch betrogen. Allerdings hatte sich die 19-Jährige auch nicht allzu schlau angestellt.

Dachau - Eine 19-Jährige aus Dachau hatte ihr hochwertiges Handy zum Verkauf für 600 Euro bei einer Onlineplattform eingestellt, wie die Polizei Dachau mitteilte. Es meldete sich auch sofort ein Interessent, der das Handy aber nicht kaufen wollte, sondern sein angeblich noch höherwertiges Handy zum Tausch anbot. Zusätzlich verlangte er noch 10 Euro. Die Dachauerin ließ sich auf diesen Handel ein. Beide trafen sich am Bahnhof in Dachau und tauschten dort die Handys. Auch die 10 Euro wurden übergeben – allerdings tauschten die beiden keine Personalien aus. Was sich wenig später als ungeschickt herausstellte: Zuhause stellte die Dachauerin fest, dass das Handy defekt war. Die Dachauerin erstattete Anzeige bei der Polizei, konnte aber keinerlei Täterhinweise außer einer wagen Personenbeschreibung geben. Die Polizei ermittelte über umfangreiche Recherchen in den sozialen Medien einen 32-jährigen Münchner als Täter. Das Handy der Dachauerin wurde nicht mehr gefunden, es war bereits weiterverkauft worden. Das Amtsgericht Dachau verurteilte den Münchner zu 1000 Euro Geldstrafe.

dn