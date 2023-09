Mehrere Unfälle mit E-Scooter-Fahrern

Das Fahren mit E-Scootern hat auch seine Risiken. (Symbolbild) © Christoph Soeder/DPA

Gleich mehrere E-Scooter-Fahrer wurden am Mittwoch bei verschiedenen Unfällen im Stadtgebiet verletzt.

Am Mittwochmittag war ein 18-jähriger Dachauer mit einem Miet-E-Scooter in der Dachauer Altstadt unterwegs. Am Fuße des Karlsbergs verlor der Mann im Bereich einer Linkskurve laut Polizei die Kontrolle über das Elektrokleinstfahrzeug und stürzte. Der 18-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ebenfalls ohne Fremdeinwirkung stürzte ein 59-jähriger Dachauer mit seinem E-Scooter mittags auf der Hermann-Stockmann-Straße in Dachau und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme zeigte sich, dass das Elektrokleinstfahrzeug nicht versichert war. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ein.

Bei der Kontrolle eines weiteren E-Scooters gegen 22.30 Uhr in der Sudetenlandstraße ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug mit bis zu 100 km/h deutlich schneller gefahren sein soll, als die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von Tempo 20. Der Fahrer, ein 30-jähriger Dachauer, war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ein Gutachten soll nun die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit ermitteln. pid