Jugendliche Steinewerfer beschädigen vier Autos

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag, 1. April, durch Dachau - und bewarfen Autos mit Steinen. Die Polizei sucht Zeugen.

Dachau - Mit Steinen bewaffnet zogen unbekannte Täter am ersten April, kurz nach Mitternacht, durch die Schroppenstraße und warfen an vier Pkw die Windschutzscheiben, bzw. Seitenscheiben ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugen bemerkten mehrere Jugendliche, die davonliefen. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei blieb erfolglos. Auch hier bittet die Polizei Dachau Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden.