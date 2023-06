Nach Unfall: Dachauer Feuerwehr bittet Verkehrsteilnehmer um „weniger Aggression“

Unfall beim Abbiegen: Ein 19-Jähriger übersah am Mittwoch beim Einbiegen in die Schleißheimer Straße die Vorfahrt eines 35-Jährigen. Der Schaden ist hoch. © FFW DAH

Am Mittwoch ereignete sich im Berufsverkehr ein Unfall. Ernsthaft verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Allerdings musste sich die Dachauer Feuerwehr beim Regeln des Verkehrs rund um die Unfallstelle einiges anhören.

Dachau – Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße in auswärtiger Fahrtrichtung und wollte nach links in die Schleißheimer Straße abbiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden 35-Jährigen mit dessen Pkw. Es kam zum Frontalzusammenstoß, wodurch der Unfallverursacher leicht verletzt wurde. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 40 000 Euro.

Die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden, die Dachauer Feuerwehr übernahm hierbei unter anderem die Verkehrsregelung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr berichtet im Rahmen des Unfalls zudem, dass „beim Eintreffen der ersten Kräfte fünf leicht verletzte Personen, davon zwei Kinder“ angetroffen worden seien; diese Personen hätten sich allerdings nicht mehr in den Fahrzeugen befunden. Die Einsatzkräfte hätten daher den Rettungsdienst „bei der Sichtung der Betroffenen“ unterstützen und gleichzeitig die Unfallstelle absichern sowie die Verkehrslenkung übernehmen müssen – was laut Feuerwehr-Sprecher Wolfgang Reichelt „im Berufsverkehr eine echte Herausforderung“ sei.

Und obwohl die Unfallstelle beziehungsweise die verunfallten Autos eigentlich gut sichtbar auf der Straße lagen und den Autofahrern die Notwendigkeit des Einsatzes eigentlich hätte klar sein müssen, reagierten nicht alle mit Verständnis für die Verkehrslenkung.

Daher appelliert Feuerwehr-Sprecher Reichelt an alle Verkehrsteilnehmer: „Die Einsatzkräfte, haupt- und ehrenamtlich, stehen da und müssen arbeiten. Sie können nichts für die Situation, geben aber ihr Bestes, um das Chaos schnellstmöglich zu beseitigen!“ Er und seine Kollegen bitten daher „um Verständnis und um manchmal weniger Aggression (...) und Beachtung von Absperrungen. Diese gelten für alle!“

Während der über einstündigen verkehrslenkenden Maßnahmen ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall, und eine Fahrradfahrerin verletzte sich. dn

