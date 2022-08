Taschendiebstahl, Schlägerei, Sachbeschädigung: Diverse Straftaten am Volkfest - Polizei im Einsatz

Die Polizei war wegen diverser Straftaten im Volksfest-Einsatz. (Symbolbild) © dpa

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen einige Einsätze auf dem Dachauer Volksfest.

Dachau – So wurde am Mittwoch gegen 23.15 Uhr ein 28-jähriger Münchner, der mit zwei Freunden unterwegs war, in der Schleißheimer Straße auf Höhe der Festwiese aus einer Gruppe von etwa zehn Jugendlichen angegriffen und von einer weiblichen Jugendlichen in das Gesicht geschlagen.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die Angreifer; ein 15-jähriger Verdächtiger konnte jedoch wenig später aufgegriffen und nach Feststellung der Personalien seinen Eltern überstellt werden.

Gegen Mitternacht am Mittwoch mussten Polizeikräfte zur Unterstützung des Sicherheitsdienstes eingreifen, da zwei Brüder im Alter von 27 und 25 Jahren aus dem Landkreis Aichach die Anweisungen der Ordner nicht befolgten und sich weigerten, das Festgelände zu verlassen, nachdem einer der beiden einen Verkaufsstand beschädigt hatte. Gegen den 27-Jährigen mussten die Beamten körperliche Gewalt anwenden.

Dies veranlasste einen 30-jährigen Freund der Brüder, ebenfalls aus dem Landkreis Aichach, seinerseits die Einsatzkräfte anzugreifen. Zwei Polizeibeamte erlitten leichte Abschürfungen, ein Ordner wurde ebenfalls leicht verletzt.

Gegen den 30-Jährigen und den 27-Jährigen wird unter anderem wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

Gegen 23.15 Uhr wurde ein 16-jähriger Volksfestbesucher aus Hebertshausen auf dem Festplatz Opfer eines Taschendiebstahls: Ein Unbekannter rempelte den Jugendlichen an und verwickelte ihn in eine Diskussion; ein anderer unbekannter Täter entwendete dem 16-Jährigen währenddessen die Geldbörse aus der Hosentasche. pid

