Unbekannter attackiert 29-Jährigen: Polizei sucht Zeugen!

Nach einem brutalen Überfall in Dachau ermittelt derzeit die Polizei. © Symbolfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwoch hat ein bislang unbekannter Mann in der Schleißheimer Straße auf Höhe der Feldiglstraße in Dachau einen 29-jährigen Dachauer attackiert und verletzt.

Dachau ‒ Nach Angaben der Polizei Dachau schlug der Unbekannte kurz vor 2 Uhr zu. Das Opfer erlitt mittelschwere Kopfverletzungen und musste ins Dachauer Krankenhaus eingeliefert werden. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Streifenbeamten in unbekannte Richtung flüchten. Er wird als zirka 1,75 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug Kapuze und Schal.

Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt wegen Körperverletzung und bittet etwaige Zeugen, sich unter Telefon 0 81 631/56 10 zu melden. dn