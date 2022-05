Zwei Unfälle mit Elektro-Rollern

Zwei Personen sind bei Unfällen am Dienstag leicht verletzt worden – in beiden Fällen waren sogenannte E-Scooter beteiligt.

Dachau ‒ Im ersten Fall, gegen 10.35 Uhr, übersah ein 59-jähriger Audi-Lenker beim Abbiegen in die Schleißheimer Straße einen auf dem Radweg fahrenden E-Scooter-Fahrer, so die Polizei. Die beiden stießen zusammen. Mit leichten Verletzungen musste der 34-jährige Scooter-Lenker aus Dachau in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1700 Euro. Gegen den Autofahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Doch auch der Scooter-Fahrer hat sich zu verantworten: Da er laut Polizei den Radweg in falscher Richtung nutzte, beging er eine Verkehrsordnungswidrigkeit.

Drei Stunden später übersah eine 39-jährige Ford-Lenkerin beim Abbiegen in die Ludwig-Thoma-Straße einen von rechts auf dem Radweg fahrenden E-Scooter. Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-jährige Scooter-Lenker aus Dachau verletzt und in das Klinikum Fürstenfeldbruck eingeliefert. Gegen die 39-Jährige wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. dn

