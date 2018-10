Polizeianwärter Marco Swietza wird zum Lebensretter

Wenn jemand in Not ist, dann zögert Marco Swietza nicht, sondern greift ein. So auch, als an einem Baggersee ein Mann zu ertrinken drohte. Der Polizeianwärter der Dachauer Bereitschaftspolizei rettete ihm das Leben.

Dachau – Es war frisch, es war windig, das Wasser war kalt: Der Tag, an dem Marco Swietza (27) zum Schutzengel wurde, war eigentlich kein schöner Badetag. Zufällig war der junge Polizeianwärter der Bereitschaftspolizei Dachau am 1. September trotzdem an einem Baggersee im unterfränkischen Kreis Haßberge – und rettete einem 63-Jährigen das Leben.

Für sein mutiges Eingreifen hat Swietza jetzt die Ehrennadel der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft bekommen. „Es war eine Rettung wie aus dem Lehrbuch“, lobte der Präsident Ingo Flechsenhar. „So etwas ist nicht selbstverständlich.“

Für Swietza dagegen schon: „Für mich ist klar, dass ich eingreife, wenn jemand in Not ist“, sagt er. „Meine innere Überzeugung ist es, anderen zu helfen. Deswegen bin ich zur Polizei gegangen.“

Die Gruppe wollte eigentlich schon gehen

An jenem Samstag wartete er gemeinsam mit seiner Freundin Jasmin Steffel, seinem Bruder Marcel Swietza sowie dessen Freundin am Baggersee auf seine Mutter, die einen Stand-Up-Paddling-Kurs machte. „Fast hätte sie den Kurs wegen des Wetters sein lassen“, sagt Swietza. „Dann wäre niemand da gewesen.“ Die Gruppe war alleine am See und wollte eigentlich auch gehen, entschloss sich dann aber anders.

Eine Entscheidung, ohne die ein 63-jähriger Nürnberger heute nicht mehr leben würde. Der Camping-Urlauber war mit seinem Angelboot am Baggersee. Der Wind trieb das Boot auf das Wasser, der Mann schwamm hinterher – bis ihn die Kräfte verließen. „Meiner Freundin ist aufgefallen, dass etwas nicht stimmte“, erzählt Swietza. Sofort rannte er in Richtung des Schwimmers. Der 27-Jährige versuchte, sich mit ihm zu verständigen – und bekam keine Antwort. „Plötzlich ist er untergegangen“, erinnert er sich. „Ich habe nur noch seine Hände gesehen, dann war er weg.“

Swietza: „Er kam mir so leicht vor wie Luft“

Swietza riss sich seine Kleidung herunter und sprang ins Wasser. Seine Freundin rief den Notruf, sein Bruder dirigierte ihn zu der Stelle, wo der Mann zuletzt war. „Das Wasser war sehr trüb, ich habe gar nichts gesehen“, berichtet er. Der See war rund 2,50 Meter tief, immer wieder tauchte der junge Polizist unter, um den Mann zu suchen. Die ersten Versuche scheiterten – doch dann wurde er ungefähr 30 bis 40 Meter vom Ufer entfernt fündig. „Ich habe plötzlich eine Hand und einen Arm gespürt“, sagt er. Swietza zog den Mann an die Wasseroberfläche. Erst kurz vorher hatte er im Rahmen seiner Polizeiausbildung ein Wasserrettungstraining, deshalb kannte er den Rettungsgriff. Das Gewicht des 63-Jährigen spürte er gar nicht mehr, so voller Adrenalin war er. „Er kam mir so leicht wie Luft vor“, sagt er.

Der 27-Jährige brachte den Mann sicher ans Ufer. „Er war blau im Gesicht, hat aber zum Glück noch geatmet“, erinnert er sich. Der 63-Jährige kam ins Krankenhaus, heute geht es ihm wieder gut. „Er hat angerufen und sich bedankt“, sagt Marco Swietza. „Das fand ich sehr schön.“ Die beiden haben immer noch Kontakt, bald wird Swietza seine Familie treffen. Für ihn steht fest, dass er wieder eingreifen würde: „Jetzt passe ich noch genauer auf, wenn ich an einem See bin.“

