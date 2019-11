Polizeianwärter stoppt Flüchtigen

Ein Polizeianwärter hat in Dachau einen flüchtenden Autofahrer gestellt.

Dachau - Ein Polizeibeamter in Ausbildung hat am vergangenen Mittwoch gegen 17.30 Uhr beobachtet, wie in der Sudetenlandstraße ein Mercedes Sprinter rückwärts gegen einen geparkten Peugeot fuhr. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der 58-jährige Dachauer am Steuer des Sprinters seine Fahrt in Richtung Industriegebiet fort. Mittels Lichthupe forderte der angehende Polizist den Flüchtigen auf, stehen zu bleiben. Der Sprinter-Fahrer hielt dann auch an, und der Zeuge verständigte die Polizei Dachau. Die Beamten der Dienststelle stellten beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab über 1,5 Promille. Der 58-Jährige musste also zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.