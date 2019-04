Polizist verurteilt: Alleingelassen mit der Sucht

Weil er süchtig nach einem hoch dosierten Schmerzmittel war, hat sich ein Polizist aus dem Landkreis illegal seine Droge verschafft. Dafür hat ihn das Amtsgericht Dachau jetzt verurteilt. Nicht vor Gericht stand allerdings ein Hausarzt, der an der Sucht des Angeklagten nicht ganz unschuldig war.

Dachau – Alles begann im Jahr 2013, als der heute 29-jährige Polizist aus dem Landkreis Dachau schwer erkrankt war. In der Folge hatten ihm ein Teil der Leber und des Zwerchfells entfernt werden müssen. Nach der Behandlung im Krankenhaus hatte eine lange Schmerztherapie gestanden, bevor für die weitere Behandlung der Hausarzt des Mannes verantwortlich zeichnen sollte. Und hier, so betonte der Anwalt des 29-Jährigen in der vergangenen Woche vor dem Amtsgericht, liege „auch der Punkt: Man sollte das Verhalten des Arztes hinterfragen!“

Der nämlich verschrieb dem jungen Mann weiterhin – zwei Jahre lang – das nur für sehr starke Schmerzen empfohlene Medikament Tilidin. Dass das Mittel süchtig machen kann beziehungsweise der junge Mann längst süchtig war, ging dem Arzt erst spät auf – und stellte daraufhin die Verschreibung von einem Tag auf den anderen ein. Selbst Richter Christian Calame musste zugeben: Der Angeklagte hatte – unverschuldet – ein Suchtproblem und musste sich plötzlich „andere Quellen suchen“, um an das Tilidin zu kommen.

Das Problem: Dies tat der Polizist dann auch! Er fälschte Rezepte und bestellte über die auf den ersten Blick seriös wirkende Internetseite www.sanix24.com, die laut Staatsanwaltschaft aber von Malaysia oder Singapur aus arbeitet, regelmäßig und in größeren Mengen Tilidin. Strafbar ist dies als unerlaubte Einfuhr von Betäubungsmitteln sowie Urkundenfälschung.

Weil er für das Einlösen der falschen Medikamente noch dazu einen 20-Jährigen aus seiner Heimatgemeinde einspannte, der ebenfalls bereits süchtig nach Tilidin war, saß der Polizist nicht allein auf der Anklagebank. Der Staatsanwalt konnte sich dennoch den Hinweis nicht verkneifen, dass der Polizist als älterer und schon von Berufswegen eigentlich ein Vorbild und kein Drogenbeschaffer hätte sein dürfen.

Tatsächlich aber ist Tilidin, das zu der Gruppe der Opioide gehört, eine schnell abhängig machende und auch die Persönlichkeit verändernde Substanz. Laut Polizei gilt es als „Trend-Droge“, da es schmerzfrei und hemmungslos macht.

Umso schwerer haben es beide Männer, der Polizist als auch sein junger Gehilfe, nun, von ihrer Sucht loszukommen. Seit einem Jahr, nachdem ihr Treiben mit den falschen Rezepten aufgeflogen war und die Polizei im Zuge dessen auch die Internetbestellungen nachvollziehen konnte, versuchen sich beide an einem Entzug. Der funktioniert zum einem über eine psychosoziale Therapie beim Drogenberatungsverein Condrobs; zum anderen unterziehen sie sich einer klinisch betreuten Methadon-Therapie. Bislang, so attestierten die Ärzte beider Männer, würden sie ihren Entzug zuverlässig und gewissenhaft durchführen; sämtliche Drogentests seien bislang negativ verlaufen.

Allerdings steht gerade für den verbeamteten Polizisten, der bis zu seiner Erkrankung nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, viel auf dem Spiel. Er ist seit einem Jahr vom Dienst suspendiert, auf die Verhandlung am Amtsgericht wird ein Disziplinarverfahren folgen. Er leide unter der Situation, ließ er seinen Anwalt ausrichten, und würde seinen Fehler gern ungeschehen machen.

Den Gefallen konnte ihm Richter Calame jedoch nicht tun: Er verurteilte den 29-Jährigen zu einer achtmonatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro. Der 20-Jährige bekam eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro aufgebrummt. Calame begründete diese vergleichsweise milde Strafe damit, dass er „sehe, dass es läuft, Sie haben Ihr Leben nun im Griff. Hoffentlich können Sie es bald drogenfrei führen.“