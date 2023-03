Schon wieder ein „Wumms“ am Dachauer Schlossberg: 26-Jähriger verklagt Stadt

Von: Stefanie Zipfer

Bei der Einweihung der Poller im November 2019 ahnte Oberbürgermeister Florian Hartmann noch nicht, dass Autoposer versuchen würden, das System zu überlisten. © DN-Archiv

Das Münchner Landgericht hat sich am Mittwoch, wieder einmal, mit einem Unfall am Dachauer Schlossberg befassen müssen. Ein junger Mann hatte die Stadt verklagt, weil die dortige Polleranlage seinen BMW beschädigt hätte. Die Richterin mühte sich daher herauszufinden: Wer war schuld? Und: Wieso gibt es am Schlossberg eigentlich keine Videoüberwachung?

München/Dachau – Seit Herbst 2019 gibt es am Dachauer Schlossberg auf Höhe der Hexengasse eine aus zwei Pollern bestehende Durchfahrtssperre. Täglich zwischen 23 und 5 Uhr sind die beiden Poller hochgefahren. Nur Anwohner können die Sperre in Richtung Schloss in dieser Zeit noch passieren.

Eingerichtet wurde die Polleranlage eigentlich zum Schutz der Anwohner vor den sogenannten Posern, also jungen Leuten, vorwiegend Männern, die sich in den Abendstunden oben am Schlossplatz zu lautstarken Zusammenkünften treffen. Doch schnell nach Installation der Poller wurde klar: Die jungen Partygänger lassen sich nicht abschrecken – vielmehr überlisten sie die Anlage. Da die Fahrt nach unten nämlich auch nach 23 Uhr weiter möglich bleibt, reicht es, wenn einer mit seinem Auto den Berg hinab fährt, die Induktionsschleife auslöst und die Poller damit zum Absenken bringt. Dann können auch von unten Kommende wieder rauf zum Schlossplatz.

Doch das Manöver ist riskant. Die Straße ist sehr eng, zwei Autos nebeneinander haben nur schwer Platz. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Die Poller, so berichtet es Oberbürgermeister Florian Hartmann regelmäßig in den zuständigen Stadtratsgremien, würden andauernd beschädigt.

Doch es gibt auch eine andere Version der Vorgänge am Schlossberg. Und diese Version beschäftigt mittlerweile die Gerichte. Wie berichtet, hatte im Oktober 2022 ein junger Mann die Stadt verklagt, weil angeblich urplötzlich hochfahrende Poller sein Auto beschädigt hätten. Das Landgericht wies die Schadensersatzklage ab, aktuell liegt dieser Fall vor dem Oberlandesgericht.

Ähnliche Zwischenfälle sollen sich im Mai 2020, im August 2021 sowie im Juli 2022 ereignet haben. Der junge Mann, dessen Dreier-BMW am 19. August 2021 gegen 22.30 Uhr beim Bergabfahren vom – von oben gesehen – rechten Poller mit einem „plötzlichen Wumms“ beschädigt worden sein soll, verklagte nun ebenfalls die Stadt. Vertreten vom Indersdorfer Rechtsanwalt Jürgen Krüger fordert der 26-Jährige 10 000 Euro Schadensersatz von der Stadt. An diesem Mittwoch fand am Landgericht München II unter Vorsitz von Richterin Bettina Geißler die Verhandlung statt.

Stadt betont: Der Unfall, wie ihn der Münchner schildert, sei „technisch unmöglich“

Die Stadt ließ sich dabei wieder von der Münchner Anwältin Nicole Tassarek-Schröder vertreten. Wie schon im Oktober bestritt sie jedes schuldhafte Verhalten. Die Anlage habe funktioniert und werde regelmäßig gewartet, so lautete im Kern ihre Argumentation.

Zwei Mitarbeiter der städtischen Verkehrstechnik brachte sie dafür als Zeugen mit. Auch die bestätigten: Der Unfall, wie ihn der junge Mann geschildert hat, habe so nicht passieren können. Um 22.30 Uhr könnten die Poller gar nicht nach oben fahren, das würde die Zeitschaltung verhindern. Außerdem, so einer der Zeugen, „schnellt der Poller nicht hoch wie eine Feder“. Es gebe Lichtsignale, das Ausfahren gehe langsam vonstatten. „Technisch“, da waren sich beide Experten einig, sei der geschilderte Unfall „unmöglich“. Hinzu komme: Alle Unfälle, die sich bislang ereignet hätten, seien „am Wochenende passiert, spätabends, und immer waren es junge Männer zwischen 20 und 27 Jahren“.

Dennoch, das geben die Zeugen zu, habe man sich bei der Stadt natürlich auch gefragt: „Übersehen wir was?“ Alle internen Wartungen und Funktionsprüfungen, auch nach den Unfällen, hätten immer ergeben, dass alles in Ordnung sei. Doch auch ein extra in Auftrag gegebenes Gutachten bei einem Essener Ingenieurbüro habe gezeigt, dass die Anlage reibungslos laufe. Dieses Gutachten, so der Zeuge, „hat uns viel viel Geld gekostet“!

Richterin Geißler kündigte an, am Freitag, 21. April, ihr Urteil zu verkünden. Ihre Entscheidung möchte sie dabei nicht davon abhängig machen, wie das Oberlandesgericht die Sache sieht. „Ich entscheide das jetzt und dann sehen wir weiter.“

Was sie aber gar nicht verstand: Warum es am Schlossberg keine Videoüberwachgung gebe? „Das würde sämtliche Probleme lösen!“ Anwältin Tassarek-Schröder gab ihr Recht, erklärte aber, dass der Stadt dieses Ansinnen von der Regierung von Oberbayern verwehrt worden sei. Die rechtlichen Hürden einer Videoüberwachung im öffentlichen Raum seien sehr hoch. Für die Ministerialen gelte wohl: „Die Situation in Dachau ist vielleicht schlimm. Aber nicht schlimm genug.“