Positive Nachrichten aus der Klinik

Es gibt sie also doch noch: positive Nachrichten aus dem Helios Amper-Klinikum: 20 neue Pflegekräfte werden eingestellt. Und auf dem Klinikgelände sollen bis zu 120 Wohnungen entstehen.

Dachau – Eigentlich sollte der Geschäftsführer des Dachauer Klinikums gestern im Kreisausschuss lediglich die Arbeit des Klinikbeirats und die Ombudsstelle dort berichten. Doch Gerd Koslowskis Referat geriet schnell zur Nebensache. Die Kreisräte hatten wichtigere Anliegen. „Wie sieht es bei der Pflege aus?“, wollte – nicht nur – Marese Hoffmann (Grüne) wissen. Zur allgemeinen Überraschung im Raum legte der sonst bei Auskünften so zurückhaltende Klinikchef so richtig los: „Wir stellen nächsten Monat 20 Pflegekräfte ein“, meinte Koslowski. Und von den Pflegeschülern würden nahezu alle, die das Examen schafften, übernommen. Und sollten morgen 20 weitere Kräfte vor der Tür stehen, dann drücke man diesen ebenfalls Arbeitsverträge in die Hand.





Mehr Personal schön und gut, aber wo sollen die neuen Mitarbeiter wohnen? Die Situation im Großraum München sei bekanntermaßen schwierig. Auch dazu hatte Koslowski Wohlklingendes zu sagen: „Wir haben um die 160 bis 180 Wohnungen in Dachau und Indersdorf. Und wir wollen die Anzahl vergrößern. Zusätzlich haben wir verschiedene Anmietungen in Dachau.“ Soweit der Ist-Stand zu den Unterkünften für Mitarbeiter. Doch dann setzte Koslowski noch einen drauf: „Wir planen zusätzliche Wohnungen auf dem Klinikareal. 70 bis 120 Wohnungen könnten dort entstehen.“ Und wenn man noch auf ein nahes Grundstück, das dem des Landkreises gehöre, zurückgreifen könnte, so der Klinikchef weiter, dann ließen sich sogar noch mehr Behausungen bauen.

Mehr Wohnungen schön und gut, aber wann? „Das ist nichts, was morgen sein kann“, relativierte Landrat Stefan Löwl. Es gelte zu beachten, dass eine komplettes Bauleitplanverfahren durchgezogen werde müsse. Und das kann bekanntermaßen dauern.

So gesprächsbereit Koslowski beim Thema mehr Personal und Wohnungen war, so einsilbig wurde er bei weiteren Fragen zu den Fehlzeiten und zur Fluktuation bei den Pflegern, in der Verwaltung und bei den Ärzten – ebenfalls Probleme im Dachauer Krankenhaus. Es gebe keine „auffällige Entwicklung nach oben“, so der Klinikchef knapp. Marese Hoffmann hakte daraufhin nach: „Es gibt doch eine erhöhte Anzahl an Kündigungen“, wusste sie. Er habe keine Zahlen parat, meinte Koslowski und verwies darauf, dass man ein „schwankendes Geschäft“ betreibe.

Als Stabilisatoren für das „schwankende Geschäft“ hat der Kreistag den Klinikbeirat sowie die Ombudsstelle installiert. Der Beirat, in dem sich Klinikleitung, Betriebsrat, niedergelassene Ärzte, Patienten und Kreistagsmitglieder austauschen, hatte laut Koslowski zwei Sitzungen. Die jahrelange Stationsleiterin Heike Varga und der ehemaligen Ärztliche Direktor der Amper-Kliniken, Michael A. Weber, besetzen die Ombudsstelle. In Kürze können sich Patienten mit ihren Anliegen direkt an die beiden Fachleute wenden.