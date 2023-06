Dachau-Preis für Zivilcourage geht an Pussy Riot

Pussy Riot bei ihrem Protest 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. © Mitya Aleshkovsky/dpa

Der Dachau-Preis für Zivilcourage 2023 wird an das Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot verliehen. Der Stadtrat der Stadt Dachau bestätigte den Vorschlag der Jury.

Dachau - Der Dachau-Preis für Zivilcourage 2023 wird an das Künstlerinnenkollektiv Pussy Riot verliehen. Das teilte die Stadt Dachau in einer Presseerklärung mit. Der Stadtrat der Stadt Dachau bestätigte in seiner jüngsten Sitzung den Vorschlag der aus Prof. Dr. Sybille Steinbacher, Maya Schweizer und Dr. Achim Wendler bestehenden Jury.

Die Frauen, die dem Kollektiv angehören, waren wegen ihrer regierungs- und kirchenkritischen künstlerischen Aktivitäten in Russland jahrelang Repressionen ausgesetzt. Drei von ihnen wurden wegen eines provokativen Auftritts 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale vor Gericht gestellt, zwei zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, die sie unter anderem in einem Arbeits- und Straflager verbüßen mussten. Das Gerichtsurteil erregte weithin Aufsehen und wurde in vielen westlichen Ländern für völlig unverhältnismäßig erachtet.

Mit Russlands Angriffs- und Unterwerfungskrieg gegen die Ukraine spitzte sich ihre Lage weiter zu. Sie beziehen seither deutlich Position für die überfallene Bevölkerung in der Ukraine – ganz im Sinne der Charta der Menschenrechte der Vereinten Nationen und der Grundsätze von Amnesty International, an denen sich der Dachau-Preis für Zivilcourage orientiert, so Oberbürgermeister Florian Hartmann in der Pressemitteilung. Wie viele andere Dissidenten haben die Mitglieder von Pussy Riot Russland inzwischen verlassen, weil sie dort nicht mehr sicher sein können. „Ihr eindrucksvolles menschen- und bürgerrechtliches Engagement zeugt von Mut und Unerschrockenheit. Ihr Appell zur politischen Einmischung hat mitreißende Wirkung“, so Hartmann.

Mit der Verleihung des Dachau-Preises für Zivilcourage 2023 möchten die Stadt Dachau und die Jury „die couragierte Haltung der Preisträgerinnen würdigen und gleichzeitig ein Zeichen der Solidarität mit ihnen setzen.

Der Preis wird voraussichtlich im Dezember 2023 verliehen. Er ist mit 5000 Euro dotiert und wird in Verbindung mit einer Medaille im Rahmen einer Feierstunde verliehen.