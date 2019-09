Um Drängler auszubremsen:  Ampel auf der B471

Um den allmorgendlichen Stau auf der B471 in Richtung Schleißheim zu lockern, will das Staatliche Bauamt Freising probeweise zwei Ampeln aufstellen. Zudem sollen so Drängler und Autofahrer, die andere partout nicht einfädeln lassen, ausgebremst werden.

Dachau – Ein regelrechter „Leistungsfähigkeitsdämpfer“ sei es, wenn auf einer Straße aus zwei Fahrspuren eine wird und die Autofahrer sich daher – möglichst rücksichtsvoll – einfädeln sollen, dozierte Stefan Rinderer, beim Staatlichen Bauamt Freising zuständig für Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis München am Dienstag im Verkehrsausschuss des Stadtrats. An der Stelle, wo die Schleißheimer Straße und die B 471 sich treffen und nur noch eine Fahrspur in Richtung Schleißheim und A 92 führt, finde man einen derartigen „Leistungsfähigkeitsdämpfer“ par excellence. Aus diesem Grund habe sich das Staatliche Bauamt entschlossen, ein „Leuchtturmprojekt“ an der Stelle zu installieren. Und dafür brauche er die Zustimmung der Stadt Dachau, da die beiden Ampeln auf Grund und Boden der Großen Kreisstadt stehen würden.

Dass der eigentlich für den Landkreis München zuständige Bauamts-Vertreter überhaupt nach Dachau kam, liegt laut Rinderer an der „besonderen Rolle, die die B 471 im Verkehrsnetz des Münchner Nordens“ spielt. Sie sei die wichtigste Ost-West-Verbindung, weshalb die Optimierung des Verkehrsflusses stetes Ziel des Bauamts sei.

Allein: Die bereits beschlossenen und in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommenen Maßnahmen an der B 471 dauern, so Rinderer, „mindestens zehn Jahre. Ohne dass wir hier Schwarzmalerei betreiben“. Seine Behörde habe sich daher überlegt, wie man „etwas schneller aktiv werden“ und „zeitnah umzusetzende Maßnahmen“ anstoßen könne.

Die beiden nun geplanten Ampeln sollen daher probeweise für eine Dauer von sechs bis zwölf Monaten jeweils montags bis freitags von 6 bis 9 Uhr aufgestellt werden. Zu Anfang, so Rinderer, werden die beiden Ampeln an der B 471 und an der Schleißheimer Straße jeweils gleich lange Grünphasen haben; im Verlauf des Testzeitraums könnten die Grünzeiten jedoch nach Bedarf „angepasst werden“, so Rinderer.

Der Vorteil der Ampeln: Sie ermöglichen es, dass die „Leute nicht mehr vogelwild in den Verflechtungsbereich fahren. Der Verflechtungsvorgang entfällt dadurch.“ Die Bundeswehr-Uni, die auch einen Kreisverkehr beziehungsweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung an der Stelle simuliert hatte, hält die Ampeln für die beste Möglichkeit, den Verkehrsfluss zu verbessern. Die Straße könnte so um „17 bis 33 Prozent“ leistungsfähiger werden.

Aber, das weiß Rinderer auch, die Einschätzung der Bundeswehr-Uni basiert lediglich auf Rechenmodellen. Sollten die sich in der Realität als falsch erweisen, werden „wir die Ampeln nicht auf Teufel komm raus stehen lassen“. Es sei daher auch genauso gut möglich, dass das Bauamt den Versuch bereits nach drei Monaten wieder abbricht. Dadurch, dass die Ampelanlagen nur temporär aufgestellt würden, sei das „Kosten-Nutzen-Verhältnis“ im Rahmen, kurz: „Wir können es jetzt einfach mal ausprobieren.“

Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) sah es, wie auch der Rest des Gremiums, ähnlich, betonte aber, dass er grundsätzlich nicht „glaubt, dass das was bringt“. Franz Vieregg (ÜB) fand es traurig, dass „wir überhaupt so was aufstellen müssen, es gibt einfach keine Toleranz mehr auf unseren Straßen“!

Wann genau die Ampeln installiert werden, ist noch offen. Rinderer betonte zwar, dass es aus seiner Sicht „sofort“ losgehen könne. Allerdings glaube er angesichts der Vorlaufzeiten von Signalbaufirmen nicht, „dass wir es vor dem Winter noch schaffen“.