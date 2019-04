Problem-Kreuzung bekommt Ampel

Nach einem weiteren schweren Unfall und der Erkenntnis, dass auch eine bessere Beleuchtung nicht hilft, soll die Kreuzung Mittermayer-/Herbststraße mit einer Fußgängerampel sicherer gemacht werden.

Dachau – Noch im Februar war man sich im Verkehrsausschuss einig, erst einmal andere Maßnahmen zu ergreifen, um die Problemstelle Mittermayer-/Herbststraße sicherer zu machen. Die Schwierigkeit in dem Bereich sei schlicht die schlechte Sicht, „wir haben dort ein Ausleuchtungsproblem“, hatte etwa Stadtrat Bernhard Sturm (Bündnis) erklärt.

Doch die daraufhin beschlossenen Maßnahmen, unter anderem eine verbesserte LED-Beleuchtung sowie warnende gelbe Blinklichter, bringen offensichtlich nicht den gewünschten Effekt. In der Zwischenzeit nämlich, so berichtete die Stadtverwaltung dem Ausschuss, hatte sich schon wieder ein Unfall ereignet, der – das ist das Tragische – in seinem Ablauf dem Unfall vom vergangenen Dezember frappierend ähnelt: Schon wieder hatte ein Autofahrer einen querenden Fußgänger übersehen, angefahren und schwer verletzt.

Zum Zeitpunkt des jüngsten Unfalls, so berichtete die Verwaltung, sei die im Februar beschlossene verbesserte LED-Beleuchtung bereits installiert gewesen. Eine sogenannte Nachtverkehrsschau habe aber ergeben, dass bei Dunkelheit und Regen „weniger als die Hälfte aller Fahrzeugführer den Vorrang eines querenden Fußgängers beachteten und vor dem Zebrastreifen anhielten“. Dabei habe „im Zeitraum von zirka 20 Minuten in drei beobachteten Fällen konkrete Gefahr für die Fußgänger“ bestanden!

Das ebenfalls beschlossene gelben Blinklicht sah die aus Vertretern von Stadt und Polizei besetzte Unfallkommission ebenfalls kritisch. Wegen ihrer starken Helligkeit könnte dies dazu führen, dass „dahinter wartende, dunkel gekleidete Fußgänger optisch verschwinden“. Die Blinklichter seien daher „nur als letztes Mittel“ geeignet.

Hinzu kommt: Der aktuell vorhandene Zebrastreifen ist laut „einschlägigen Richtlinien“ an der Stelle längst nicht mehr zulässig: Empfohlen würden derartige Überwege bei einer Verkehrsbelastung von 300 bis 600 Fahrzeugen pro Spitzenstunde; aktuell würden zu Spitzenzeiten aber über 1200 Autos gezählt!

Aus diesem Grund empfahlen die Experten daher eindeutig den Bau einer Ampel – was der Ausschuss am Ende einstimmig befolgte. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) etwa betonte: „Da muss eine Ampel mit Druckknopf hin, um ganz schnell Sicherheit zu schaffen!“ Auch Robert Gasteiger (FW) fand, dass „wir das so schnell wie möglich machen müssen“.

Zudem sollte die Stadt „an ein Lkw-Parkverbot denken, die Mittermayerstraße ist dauernd von großen Lkw beparkt“!

Da es laut Bauhof-Leiter Kurt Ladehof „’ne Weile dauern wird, bis die Ampel fertig ist“, sollen bis dahin zwei Geschwindigkeitsdisplays für erhöhte Aufmerksamkeit an der Kreuzung sorgen. Diese Displays, die insgesamt 7000 Euro kosten sollen, könnten anschließend vor Schulen oder Kindergärten eingesetzt werden. Für die Ampel kalkuliert die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 35 000 Euro.

Die Verwaltung wird dem Ausschuss nun Vorschläge unterbreiten, wo die Ampel situiert werden könnte. Spätestens nächstes Frühjahr soll die Maßnahme abgeschlossen sein.