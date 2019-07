Dachau: Radler mit drei Promille auf Kollisionskurs

Zwei Betrunkene haben am Mittwoch Unfälle in Dachau verursacht.

Zuerst räumte gegen Mitternacht ein 30-jähriger Autofahrer an der Abfahrt der B471 auf die B304 eine Leitplanke ab und riss diese teilweise aus der Verankerung. Der junge Mann blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt aber laut Polizei über 12 000 Euro. Zudem ist der Unfallfahrer seinen Führerschein los, denn: Er hatte über 1,5 Promille. Noch deutlich alkoholisierter aber war am Mittwochnachmittag ein Radfahrer, der gegen einen in der Franzensbader Straße in Dachau am rechten Straßenrand geparkten Golf krachte. Dessen 28-jähriger Besitzer aus München hatte sein Auto gerade abgestellt, als er den Knall gegen sein Heck hörte. Den Radler, dessen Blutalkoholwert bei fast 3 Promille lag, erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. pid