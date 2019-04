Wolfgang Moll gibt Soli-Vorsitz ab

Der Verein Solidarität Dachau ist auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Vorsitzenden Wolfgang Moll.

Dachau – Jahresversammlungen des Vereins Solidarität Dachau haben es in sich – sie können mitunter unsolidarisch verlaufen. So geschehen im April 2016, als es ein großes Hickhack um den Vorsitzenden Wolfgang Moll gab. Dreieinhalb Stunden diskutierten einige Mitglieder mit heißem Herzen und lockerer Zunge, ob Moll noch der richtige Vorsitzende sei. Die Radsportler verweigerten Moll vor den Neuwahlen die Gefolgschaft, weil der umtriebige Macher damals als Vereinschef des TSV 1865 Dachau im Gespräch war. Das Ende ist bekannt: Moll ist heute Vorsitzender der Soli und des TSV. Bei den Neuwahlen am Mittwoch, 10. April, gibt Moll allerdings den Chefposten bei Soli auf.

Er habe schon bei seiner Wiederwahl in der turbulenten Zusammenkunft 2016 klargestellt, dass er 2019 nicht mehr kandidieren werde, sagt Moll. Man möge ihm „zubilligen“, dass er den Vorsitz abgebe. Schließlich sei er seit 30 Jahren in Ehrenämtern tätig, „und da darf ruhig einmal ein anderer bei Soli Impulse setzen“. Gerüchten, der zweitälteste Sportverein Dachaus mit seinen 450 Mitgliedern schlittere nun in eine Krise, tritt Moll entgegen. Er bestätigt zwar, dass es Stand heute keinen Kandidaten gebe, „doch ich bin zuversichtlich, dass wir einen neuen Vorsitzenden finden werden“. Der Verein, so Moll, „steht heute wirtschaftlich und in der Außendarstellung so gut wie nie zuvor da“!

Die Jahresversammlung von Soli Dachau mit Neuwahlen findet am Mittwoch, 10. April, 19 Uhr, in der Kulturschranne statt.