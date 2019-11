Ralph Brinkhaus erhält Festrede viel Beifall

Politik für die Mitte der Gesellschaft sei die große Aufgabe der Unionsparteien betonte Ralph Brinkhaus (51), Fraktionsvorsitzender von CDU und CSU im Bundestag, bei seiner Festrede zum alljährlichen Ehrenabend des CSU-Ortsverbands Dachau.

Dachau – Ortsvorsitzender Tobias Stephan begrüßte dazu am Montagabend im Zieglerbräu über 70 Besucher.

„Die Jungen sagen, die Alten haben alles falsch gemacht, und die Alten sagen, die Jungen sollen lieber zur Schule gehen“, fasste Brinkhaus in seiner Rede die gegenwärtige Situation in Deutschland zusammen. Dennoch gehe es uns Deutschen noch gut, fand der 51-Jährige mit Blick auf den Rest der Welt: „Woanders reden die Leute nicht einmal mehr miteinander!“ Daher beneide die Welt die Bundesrepublik „um den großen gesellschaftlichen Konsens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“. Den, so der Fraktionsvorsitzende, „müssen wir erhalten“! Und dass „das Land zusammenhält“, dafür hätten laut Brinkhaus vor allem die Unionsparteien gesorgt.

Die 70 Besucher des CSU-Ehrenabends im Zieglerbräu stimmten mit dem Bundespolitiker, der sich im Sommer 2018 bei einer Kampfabstimmung um den Fraktionsvorsitz überraschend gegen Volker Kauder durchgesetzt hatte, folgten den Ausführungen ihres Ehrengastes gespannt. Und sie stimmten mit ihm überein, dass die Union Politik für die Mitte der Gesellschaft machen müsse, für die Wirtschaft genauso wie für die kleinen Leute, die man niemals vergessen dürfe. „Wir haben versucht, das Land von der Mitte her zu denken und Gesetze für die Mitte der Gesellschaft zu machen“, bekräftigte Brinkhaus.

60 Prozent ihrer Vorhaben für die laufende Legislaturperiode habe die Große Koalition im Bundestag bereits umgesetzt oder angepackt. Er nannte eine ganze Reihe von Gesetzen, wie die Milliarden zur Digitalisierung in den Schulen und das Berufsbildungsgesetz, das Baukindergeld und das „größte Infrastrukturgesetz, das es je gab“ auf. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe schon viel umgesetzt. Was die Menschen, in Berlin wie in Dachau, am Ende von ihren Politikern erwarteten, ist Brinkhaus zufolge überall gleich: „Dass wir sie in eine sichere Zukunft führen.“

Am Ende honorierte das Publikum die Ausführungen seines Gastes mit viel Beifall. Und CSU-Ortsvorsitzender Tobias Stephan lobte: „Sie haben uns aus dem Herzen gesprochen, da nehmen wir viel Schwung für den Kommunalwahlkampf mit!“ Immerhin sei die CSU die „einzig wahrnehmbare Partei im Landkreis“. Das zeige sich auch daran, dass er 14 Neumitglieder begrüßen konnte.

Bundestags-Stimmkreisabgeordnete Katrin Staffler, die es geschafft hatte, Brinkhaus nach Dachau zu lotsen, wurde von diesem sehr für ihren Einsatz im Bundestag, im Europa-Ausschuss, in der deutsch-französischen parlamentarischen Vereinigung und als Obfrau der Enquete-Kommission berufliche Bildung gelobt. Letzteres sei gerade für die erste Wahlperiode, in der Staffler sich ja noch befinde, „nicht selbstverständlich“, so Brinkhaus.

Ortsvorsitzender Stephan, Oberbürgermeister-Kandidat Peter Strauch und Ehrengast Brinkhaus ehrten schließlich noch verdiente CSU-Mitglieder. Für 45 Jahre Parteizugehörigkeit waren dies Herbert Geritschke und Helmut Erhorn. Für 40 Jahre zeichneten sie den früheren Dachauer Oberbürgermeister Peter Bürgel, Ralf Dieter Strefling, Georg Ruland, Johann Nauderer junior, Willi Schöpf und August Haas aus. 30 Jahre dabei sind Nikolaus Widmann und Elsa Bergschneider. Auf 25 Jahre kommen Anni Härtl, Tobias Stephan und Irmgard Hetzinger-Heinrici. Immerhin schon zehn Jahre CSU-Mitglied ist Andreas Schmirler.

Reinhard-Dietmar Sponder