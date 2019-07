Das Amalfi zieht in den Helferwirt

Das Amalfi zieht um. Nach einem halben Jahrhundert am Karlsberg ziehen die Pächter in den ehemaligen Helferwirt in der Augsburger Straße.

Dachau – Einmal hat es sogar Weißwurst-Ravioli mit Champagner-Sauerkraut-Sauce gegeben. „Es war ein Gag zum Faschingszug“, sagt Giovanni Cirigliano und lacht. Cirigliano ist Wirt im Restaurant Amalfi am Dachauer Karlsberg – einer Gaststätte, die in Dachau inzwischen zur Institution geworden ist. Jetzt zieht sie um. Neuer Standort ist der ehemalige Helferwirt in der Augsburger Straße, wo bis vor kurzem noch das Restaurant Leibspeis war.

Seit 50 Jahren betreibt Familie Conson das Amalfi. Vor 17 Jahren übernahmen es Nella Conson und ihr Mann Giovanni Cirigliano. „Es war eine schöne Zeit“, sagt Nella Conson. Ihr Vater Luigi Conson hatte das Restaurant einst gegründet. „Wir waren das erste italienische Restaurant in Dachau“, erzählt sie. Es war Zufall, eigentlich wollte Luigi Conson sein Lokal in München eröffnen. Doch am Karlsberg waren die Räume frei – also entschied er sich für die Stadt. Dort kannte man italienisches Essen höchstens aus dem Urlaub. „Doch die Dachauer haben schnell Freundschaft damit geschlossen“, sagt Conson.

Das Amalfi war für Luigi Conson auch die Gelegenheit, nach zehn Jahren seine Frau Amalia, seine Tochter Nella und seine beiden Söhne nach Deutschland zu holen. Nella Conson war damals ein junges Mädchen. „Am Anfang war es nicht leicht, weil ich kein deutsch konnte“, erinnert sie sich. Aber durch das Bedienen hat sie die Sprache schnell gelernt.

Das Amalfi war von Anfang an ein Familienbetrieb: Amalia und Luigi Conson kochten, die Kinder arbeiteten im Service. Ein Höhepunkt war, als im Jahr 1984 die Terrasse mit schöner Aussicht über die Stadt eröffnet wurde, so Conson: „Die Leute saßen sehr gerne draußen.“

Heute kümmert sich Nella Conson um den Service und ihr Mann Giovanni Cirigliano kocht. „Ich mache das geren“, sagt er. „Schon als Kind mit sieben Jahren bin ich mit meiner Mutter in der Küche gestanden.“ Doch: So ein Restaurant zu führen, bedeutet viel Arbeit. Das Ehepaar wollte kürzer treten, das Lokal aber noch nicht ganz aufgeben. „Dazu lieben wir den Beruf zu sehr“, sagt Nella Conson. Viele Stammgäste halten der Gaststätte schon seit Jahrzehnten die Treue. „Sie sind für uns wie eine Familie.“

Auch sie sind ein Grund, warum Giovanni Cirigliano und Nella Conson noch nicht ganz in den Ruhestand gehen, sondern umziehen: Statt 70 Plätzen im Innenraum und 60 auf der Terrasse wird es im neuen Lokal nur 35 Plätze geben. „Auch die Karte wird verkleinert“, kündigt Cirigliano an:. Er plant außerdem täglich wechselnde Tagesgerichte mit Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen Italiens.

Das Amalfi ist noch bis Samstag, 20. Juli, am Karlsberg und wird Anfang August am neuen Standort wiedereröffnen. Im Herbst ist zum 50-jährigen Bestehen eine Feier geplant.