Richtfest auf derITG-Großbaustelle

45 000 Stunden Arbeit leisteten die Handwerker in rund einem Jahr, 8560 Kubikmeter Beton und 605 Tonnen Stahl wurden verbaut: Es geht schnell voran mit der Errichtung des neuen Optimierungsbaus am Ignaz-Taschner-Gymnasium! Jetzt wurde Richtfest gefeiert.

Dachau – Das Richtfest des Optimierungsbaus am Ignaz-Taschner-Gymnasium nutzte Schulleiter Erwin Lenz vor allem, um sich bei den beteiligten Unternehmen zu bedanken. „Ich habe noch nie gesehen, dass auf Baustellen so schnell und so gut gearbeitet wurde“, lobte er.

Für ihn, seine Lehrerkollegen und die Schüler geht mit dem Gebäude ein großer Wunsch in Erfüllung. Das Dachauer Ignaz-Taschner-Gymnasium ist seit langem zu klein, jahrelang wurde der Anbau geplant. Er ist einer „der modernsten MINT-Schulbereiche in ganz Bayern“, erklärte Landrat Stefan Löwl in seiner Ansprache. In den Neubau kommen vor allem Fachräume für die sogenannten MINT-Fächer wie Mathematik, Physik, Chemie, Biologie oder Informatik.

Außerdem entsteht eine Zweifach-Turnhalle, bei der auch das Dach mitgenutzt werden kann. „Ein Novum im Landkreis Dachau“, sagte Löwl. Die rund 750 Quadratmeter große Dachfläche soll zum Teil Sportfeld und zum Teil Aufenthaltsbereich sein. Sie wird mit einem Netz abgesichert.

Viele Lehrer freuen sich außerdem besonders auf die neue Parkgarage. Nachdem das Unteraugustenfeld zur Anwohnerparkzone erklärt wurde, haben sie zur Zeit mit Parkproblemen zu kämpfen. Künftig stehen ihnen in der Garage 42 Stellplätze zur Verfügung.

Auch die Schüler sind schon ganz gespannt auf den Anbau. „Es sieht alles sehr schön und sehr groß aus“, findet Schülersprecherin Sofia Friedsam (17). Sie geht in die elfte Klasse und hofft, die Inbetriebnahme des Neubaus noch während ihrer Schulzeit miterleben zu können. Derzeit ist eine Fertigstellung bis zum Herbst 2019 geplant.

Beim Richtfest am Donnerstag gab es für das neue Schulgebäude schon jetzt die besten Wünsche. Sigi Socher, Polier bei der Firma Kreuzer, sprach den Richtspruch und zerbrach, wie es Tradition ist, ein Sektglas. Denn: „Scherben bedeuten Glück und Segen, der Bauherrn Wohl auf allen Wegen.“