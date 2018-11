Nach Beiß-Attacke: Rottweiler beschlagnahmt - die Besitzer flippten aus

Der Rottweiler, der vorvergangenes Wochenende eine 17-Jährige angefallen hatte, wurde beschlagnahmt und ins Dachauer Tierheim gebracht. Die Besitzer des Hundes sind empört.

Dachau - Es waren chaotische Szenen am Montagnachmittag vor dem Wohnhaus in der Kräutergarten-Siedlung. Es wurde geschrien, gedroht – und am Ende gehandelt. Unterstützt von einer Polizeistreife, den Experten der Hundestaffel sowie dem Dachauer Tierschutzverein beschlagnahmte die Stadt den Rottweiler, der am vorvergangenen Wochenende eine 17-Jährige schwer verletzt und gemeinsam mit seinem jugendlichen Besitzer seit Wochen eine ganze Nachbarschaft in Angst und Schrecken versetzt hatte (Merkur.de berichtete).

Der Rottweiler ist eine „Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“

Der Hund wird die kommenden Wochen nun im Tierheim des Tierschutzvereins Dachau verbringen müssen, da er – wie es im Behörden-Deutsch heißt – eine „Bedrohung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt“. Allerdings, das ist Silvia Gruber vom Tierschutzverein in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen: „Der Hund kann am wenigsten dafür. Er braucht jetzt Ruhe, muss erst einmal in seiner neuen Umgebung ankommen.“ Nach der Beschlagnahmung des Hundes, bei dem sich seine Besitzer alles andere als kooperativ erwiesen hätten, stehe der Rottweiler laut Gruber „unter Schock. Der Hund ist völlig von der Rolle“.

Auf die Mitarbeiter des Tierheims kommt nun eine Menge Arbeit zu. Erstens, weil der Umgang mit aggressiven Tieren eine spezielle Erfahrung erfordert. Zwar seien Rottweiler „tolle Hunde“, betont Gruber, „aber sie gehören in erfahrene Hände“. Die bisherigen Besitzer allerdings hätten mit ihrer – laut eigener Aussage – „scharfen Erziehung“ viel Schaden angerichtet: „Damit“, so Gruber, „haben die ein Lebewesen kaputt gemacht“.

Wüste Beschimpfungen durch die bisherigen Besitzer

Doch nicht nur der Umgang und die Pflege des neuen Tierheim-Bewohners erfordert besonderen Aufwand. Laut Gruber hätten die Besitzer des Hundes bereits gedroht, sich das Tier zurückzuholen. Fragen der Tierheim-Mitarbeiter, wie alt der Hund sei, wie er heiße und was er fresse, hätten die Besitzer erst gar nicht beantwortet – im Gegenteil: Es hagelte wüste Beschimpfungen.

Gruber kündigte daher an, bis auf weiteres die Tierheim-Tore auch untertags geschlossen zu halten, nachts werde zudem patroulliert. Den Rottweiler selbst werde man nicht zeigen: „Wir müssen den Hund schützen“, so Gruber.

Wird auch der zweite Hund der Familie entzogen?

Wie es nun mit dem zweiten Hund der Familie weitergeht – laut Nachbarn einem Staffordshire-Terrier – ist offen. Bei der Beschlagnahmung des Rottweilers war der kleinere Hund nicht in der Wohnung. Josef Hermann, Leiter des zuständigen Ordnungsamts im Rathaus, betont jedoch, auch hier „aktiv“ zu werden.

Das heiße: Es werde geprüft, ob es sich bei dem Vierbeiner um einen Kampfhund handle, ob es einen Wesenstest sowie Auflagen zur Haltung gebe. „Wenn wir müssen“, so Hermann, „werden wir auch bei diesem Hund eingreifen“.

Tochter der Familie gibt der Hundeschule die Schuld

Das allerdings wollen die Besitzer der Hunde auf keinen Fall zulassen. Während sie gegenüber dem Tierheim und der Stadt gestern eher aggressiv denn einsichtig auftraten, bemühten sie sich im Gespräch mit der Heimatzeitung um verbale Abrüstung. Der 17-Jährige etwa, der den Rottweiler in den vergangenen Monaten durch Dachau-Ost geführt und im Internet als „Waffe“, „Killer“, „Beast“ und „gefährlich“ bezeichnet hatte, löschte alle entsprechenden Posts.

Und seine Schwester betonte gar, bei dem Angriff auf das 17-jährige Mädchen habe es sich lediglich um „eine kleine Sache“ gehandelt, die man untereinander längst geklärt habe. Dass ihr kleiner Bruder überhaupt Protz-Bilder mit dem Rottweilers im Internet gepostet habe, will sie nicht gewusst haben. Den Hund, betont die junge Frau, „kriegt der auf jeden Fall nie wieder“! Daran, dass der minderjährige Bruder mit dem Rottweiler spazieren gegangen sei, sei ohnehin „die Hundeschule“ schuld: „Die haben das angeordnet. Der Rottweiler sollte mit jedem Familienmitglied Kontakt haben.“

Auch dass es in der Familie einen weiteren Kampfhund geben soll, bestreitet die junge Frau: Es handle sich keineswegs um einen Staffordshire-Terrier, sondern um „eine ganz neue Rasse aus Amerika“.

