Zehnjährige Dalia aus Dachau kämpft mit dem Krebs - und sich ins Leben zurück

Von: Stefanie Zipfer

Sie hat alles gut gemeistert: Die zehnjährige Dalia erhält gerade ihren letzten Zyklus Chemotherapie. Das Foto stammt von einem Krankenhausaufenthalt im Sommer. © Privat

Vor einem halben Jahr bekam Familie Omanovic aus Rumeltshausen die Nachricht: Tochter Dalia (10) hat Krebs. Seitdem kämpft das Mädchen um sein Leben.

Dachau – Bis Sommer 2021 war Dalia Omanovic aus Rumeltshausen ein ganz normales Mädchen. Es turnte leidenschaftlich gern, spielte mit Schulkameradinnen und freute sich, ab September in die fünfte Klasse des Gymnasiums Markt Indersdorf wechseln zu dürfen.

Der Tumor war bereits 13 Zentimeter groß

Doch dann kamen die Bauchschmerzen. Und die Diagnose: Krebs. Im Brustkorb der Zehnjährigen entdeckten Ärzte der Schwabinger Kinderklinik ein sogenanntes B-Zell-Lymphom. 13 Zentimeter war der Tumor bereits groß. Für die Familie war die Diagnose ein Schock. Vater Edin Omanovic gab seinen Job als Dachdeckerhelfer auf, Mutter Lejla ihren 450-Euro-Minijob.

Dalias Behandlung sollte ab Juli 2021 die ganze Familie fordern: Fünf Zyklen Chemotherapie hat das Mädchen mittlerweile hinter sich, eine Runde steht jetzt noch aus. Jeden zweiten Tag fahren die Omanovics ihre Tochter nach München-Schwabing in die dortige Kinderklinik. Neben der organisatorischen Arbeit im Zuge der Behandlung sind die Eltern aber auch gefordert, ihre Tochter emotional zu unterstützen und gleichzeitig den siebenjährigen Bruder nicht zu vernachlässigen.

Denn auch wenn die Chemo anschlägt und die Ärzte bereits von einer möglichen Genesung Dalias sprechen, hat die Behandlung massive Nebenwirkungen. Das Mädchen verlor seine Haare, für die Fahrten ins Krankenhaus trägt sie nun Perücke. Und sie darf, da die Chemotherapie ihr Immunsystem schwächt, auch nicht zur Schule. Glücklicherweise ermöglichte das GMI dem Mädchen, dem Unterricht per Homeschooling folgen zu dürfen. Außer „ein bisschen spazieren“, berichtet Mutter Lejla, kann die früher so sportliche Dalia seit Monaten nichts Außerhäusliches unternehmen.

Silberstreif am Horizont

Dennoch sieht die Familie einen Silberstreif am Horizont. In diesen Tagen wird Dalia ihren sechsten und letzten Zyklus Chemotherapie abschließen. Dann wird ihr der sogenannte Port-Katheter entfernt und das Immunsystem wieder aufgebaut. Im Januar, so der Plan, soll Dalia wieder zur Schule gehen können. Ihre Tochter, erzählt Mutter Lejla, war „sehr mutig. Sie hat alles gut gemeistert“. Die Schwabinger Ärzte hätten gesagt: „Dalia kann gesund werden.“

Einen wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung haben laut Mutter Omanovic aber auch die Leser der Heimatzeitung. Rund 35 000 Euro kamen nach einem entsprechenden Aufruf der Dachauer Nachrichten an Spendengeldern zusammen. Damit, so Lejla Omanovic, konnte vor allem die die Arbeitsauszeit der Eltern finanziert werden. Einen kleinen Betrag habe Dalia auch dafür verwendet, anderen kranken Kindern im Schwabinger Krankenhaus kleine Geschenke zu kaufen.

Die Kette der helfenden Hände der Dachauer Nachrichten. © Dachauer Nachrichten

Nun, da ein Ende der Behandlung in Sicht ist, möchte sich die Familie bei den Spendern bedanken. „All diese guten Menschen haben diese hässlichen Momente für uns aufgehellt“, sagt Lejla Omanovic. Zudem dankt sie „den wunderbaren Ärzten und Pflegekräften des Klinikums Schwabing“ sowie dem Gymnasium Markt Indersdorf, das es ermöglicht habe, dass Dalia die vergangenen Monate von zuhause aus am Unterricht teilnehmen konnte.

Der Wunsch der Omanovics fürs neue Jahr liegt auf der Hand: „Uns ist wichtig, dass Dalia alles gut übersteht und dass sie wieder gesund wird.“ Ihre Tochter, so Lejla Omanovic, sollte „einfach wieder unsere glückliche Kleine werden, die sie vorher war“.

