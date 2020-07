Festnahme nach sexueller Belästigung

Der Mann, der in der S-Bahn einen Schüler massiv sexuell belästigte, ist ermittelt. Speziell geschulte Beamte haben ihn überführt. Der Mann sitzt in Haft.

Dachau–Der Mann, der am 7. Juni in der S-Bahn einen zwölfjährigen Schüler sexuell belästigt hat, ist festgenommen worden. Er sitzt im Gefängnis. Es handelt sich um einen 67 Jahre alten Mann.

Wie berichtet, war der Schüler aus dem Landkreis Dachau an diesem Sonntagnachmittag mit der S-Bahn in Richtung Erding unterwegs. Ihm gegenüber saß ein unbekannter Mann. Dieser bot dem Buben nach einem kurzen Gespräch 50 Euro fürs „Anfassen“ an. Anschließend griff er dem Zwölfjährigen in die Leistengegend. Der Junge wehrte sich, schlug die Hand des Mannes zur Seite. Daraufhin verließ der Täter die S-Bahn.

Das Kommissariat 15 konnte Bildaufnahmen des Unbekannten sichern. Die Bilder wurden im internen Fahndungsportal eingestellt. Der 67-jährige wohnsitzlose Deutsche wurde von speziell geschulten Beamten wiedererkannt. Der Tatverdacht gegen ihn erhärtete sich nach weiteren Ermittlungen. Der Mann wurde am zurückliegenden Freitag von Streifen der Münchner Polizei festgenommen. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. dn