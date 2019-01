Zuverlässig unzuverlässig

Die Taktverstärker der S2 fallen seit Jahren immer wieder aus, derzeit gibt es täglich Probleme. Die Bahn beruft sich auf „betriebliche Gründe“, die Pendler schütteln nur noch den Kopf – und der Politik sind die Hände gebunden.

Dachau – Für S-Bahn-Pendler gehört diese Ansage mittlerweile fast schon genauso zur morgendlichen Routine wie der Kaffee und die Butterbreze: „Aus betrieblichen Gründen fallen folgende S-Bahnen des Zehn-Minuten-Takts aus.“

Gesendet werden diese Zeilen vom sogenannten Streckenagenten, einem Service der Bahn, der über Verspätungen und Ausfälle der S-Bahn im Großraum München informiert. Auf der S2 trifft es derzeit täglich die Taktverstärker, die zu Stoßzeiten eigentlich die S-Bahn-Linien entlasten sollen; laut Fahrplan treffen diese Züge im Berufsverkehr morgens und nachmittags statt im üblichen 20- im Zehn-Minuten-Takt am Dachauer Bahnhof ein. Die Realität aber ist: Das einzig Zuverlässige an dem Angebot ist, dass es ausfällt.

Josef Mittl, Mitglied des Fahrgastverbands „Pro Bahn“ und leidgeprüfter Pendler aus Petershausen, formuliert die derzeitige Lage so: „Pendeln im Großraum München ist kein Spaß.“ Er hatte Kollegen, berichtet er, die ihre Münchner Jobs aufgegeben hätten mit der Begründung: „Wir machen das Pendeln nicht mehr mit. Lieber bleiben wir bei uns draußen auf dem Land.“

Mittl selbst, als Petershauser zwar noch ein wenig besser dran als die Nutzer des Altomünsterer Asts der S2, kann den Unmut über den regelmäßigen Ausfall der Taktverstärker daher auch gut nachvollziehen. Dadurch würden Anschlüsse verpasst und die ohnehin schon vollen Züge in der Früh noch voller. Eine Lösung für das Problem sieht Mittl nur darin, dass die Bahn „endlich ihr Netz entlastet“ sowie neue Züge und Signalanlagen anschafft. Auch die Politik sei gefordert, betont Mittl, „die muss viel schärfer Druck ausüben und die Zuverlässigkeit der Züge knallhart einfordern“! Denn sonst, glaubt der Pendler, „gehen wir hier im Großraum München bald unter“.

Der Politik aber sind die Hände gebunden, gibt Landrat Stefan Löwl zu. Löwl ist stellvertretender Sprecher der MVV-Landräte und nennt die Zugausfälle „mehr als ärgerlich“. Natürlich sei die Zuverlässigkeit der S-Bahn immer wieder Thema unter den Landräten. Alle wollten am liebsten „morgen eine Lösung für die Probleme von heute. Der politische Wille ist da“! Allein: Die Umsetzung der Lösung gestalte sich in Deutschland eben sehr langwierig. „Und das“, so Löwl, „ist das Frustrierende“.

Die Pendler von heute, glaubt Löwl nämlich, baden Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte aus, zudem sei die Region stärker gewachsen als prognostiziert. Dass es nun „zu wenig rollendes Material“ auf den Schienen gebe, eine unzureichende Infrastruktur und eine daraus resultierende Anfälligkeit für „externe Störungen“ sei eben die unschöne Folge.

Löwl glaubt jedoch, dass bei der Bahn ein „gewisses Problembewusstsein angekommen“ sei. Immerhin hätte etwa S-Bahn-München-Chef Heiko Büttner vor zwei Wochen beim Bürgerdialog im Sparkassensaal zugegeben: „Wir haben hier viel versemmelt. 1,3 Millionen Beschwerden im Jahr, also 3500 pro Tag und 178 in der Stunde, das ergibt 2,9 pro Betriebsminute – das müssen Sie erst mal schaffen!“

Die Politik tut Löwl zufolge derzeit alles, um die Bahn zu unterstützen, etwa indem sie Geld zur Verfügung stelle und den Bau der zweiten Stammstrecke sowie des Nordrings befürworte. Aber: „Das sind Verfahren, die Jahrzehnte dauern.“ Auf die Schnelle dagegen sei „faktisch nix zu machen“.

S-Bahn-Sprecherin Kathrin Kratzer macht den Pendlern jedoch Hoffnung, dass sich die Zuverlässigkeit der Taktverstärker in absehbarer Zeit zumindest ein bisschen verbessert: „Aktuell stehen uns weniger Fahrzeuge als sonst zur Verfügung. Hintergrund des Fahrzeugengpasses ist vor allem, dass mehrere Züge wegen Unfallschäden in der Werkstatt behandelt werden müssen und aktuell im Fahrgastbetrieb nicht eingesetzt werden können.“ Die Mitarbeiter würden aber „mit Hochdruck“ daran arbeiten, „dass die Fahrzeuge schnell wieder einsatzbereit sind“.

Allerdings, das gibt die Sprecherin auch zu, sei der Taktverstärker eben immer diejenige Verbindung, die im Falle von größeren Störungen gestrichen werde. Auf der Stammstrecke dürften laut Kratzer nämlich pro Stunde und Richtung nur 30 Züge fahren: „Wenn darunter verspätete Züge sind, müssen eben die Taktverstärker entfallen.“ Nur so könne das „Gesamtsystem wieder pünktlich“ werden.

Fahrgäste sollten sich Kratzer zufolge daher immer „vor Fahrtantritt in den Auskunftsmedien über ihre Reiseverbindung informieren“. Genau dies machen Pendler wie Josef Mittl aber ohnehin längst: „Das Erste, was ich in der Früh mache, ist in der S-Bahn-App nachschauen: Was fährt heute tatsächlich?“