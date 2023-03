Renovierungsarbeiten in St. Jakob: Eine Kirche wird herausgeputzt

Von: Miriam Kohr

Eingerüstet: Der Aufbau des großen Gerüsts und des zweiten Bodens in der Stadtpfarrkirche St. Jakob hat etwa vier Wochen gedauert. © mik

Die Stadtpfarrkirche St. Jakob erstrahlt bald in neuem Glanz. Der vergangene Kälteeinbruch hat die Renovierungsarbeiten jedoch zurückgeworfen. Die angedachte Teilöffnung an Ostern wird nicht möglich sein.

Dachau – Ein riesiges Gerüst steht bis zur Decke in der Kirche. Die Säulen scheinen ohne die Figuren der Heiligen ungewohnt kahl. Die Holzbänke sind in dicke Plastikfolien eingepackt. Der Altar ist mit Holz verkleidet. Nur die Kronleuchter strahlen weiter ihr Licht. Die Kirche St. Jakob gibt aktuell ein ungewöhnliches Bild ab. Und ein Unterschied ist bereits an anderer Stelle klar erkennbar. Bei einem Gewölbe rechts neben dem Portal hat die Fachfirma die Decke noch nicht fertig gereinigt. Ein undefinierbares Graubraun bedeckt den Putz. Die Wände und Säulen daneben strahlen in einem hellen Ton. „Und das ist nur einmal trocken gereinigt, noch nichtmal gestrichen“, betont der Verwaltungsleiter des Pfarrverbands, Michael Höltershinken, bei einer Baustellenführung.

Ab dem 9. Januar wurde vier Wochen das Gerüst aufgebaut, danach konnte mit der Reinigung begonnen werden. Seitdem wurden mit Bürsten und Staubsauger fleißig Staub, Ruß und Dreck abgetragen. „Die Trockenreinigung ist fast beendet. Auch die alten Sitzheizungen unter den Bänken wurden bereits ausgebaut“, nennt Höltershinken den Fortschritt.

Wenn man das Gerüst hinaufsteigt und die neu geschaffene Ebene aus Holzbrettern kurz unter der Kirchendecke betritt, kommt aber die wahrhaftige Offenbarung. Alles strahlt! Denn dort wurden die Gewölbe nach einer Trocken- und einer Nassreinigung bereits teilweise mit dem neuen Weißton gestrichen. „Die Farbe wurde natürlich mit dem Denkmalschutz abgestimmt“, erzählt Höltershinken zufrieden. Der Stuck dagegen musste nur gesäubert und nicht gestrichen werden, weil er in sehr gutem Zustand sei. Doch natürlich wurden hier und da Risse in Wänden und Decken gefunden, die ausgebessert werden mussten.

Christus unter Folie: Die Figur Jesu am Kreuz wird ebenfalls gereinigt und ruht aktuell unterm Gewölbe. © mik

Mit Blick zur großen Rosette über dem Altarraum meint er: „Es sah aus wie ein Spinnennetz, so viele kleine Risse waren dort gefunden worden.“ Er betont ausdrücklich: „Wir machen hier keine Vollrestaurierung, sondern eine Reinigung, also Bauerhalt!“ Für die arbeitenden Firmen wie den Gerüstbauer, die Reinigungs-Fachfirma oder auch dem Glaser haben Höltershinken sowie Kirchenpfleger Franz Blatt ausschließlich lobende Worte übrig. Dass die Arbeiten eine Woche in Verzug sind, daran sei allein der Kälteeinbruch nach Fasching Schuld. „Um die Farbe gleichmäßig und sauber anbringen zu können, braucht es bestimmte Temperaturen“, erklärt Höltershinken dazu.

Dass Wärme und Kälte eine wichtige Rolle spielen, wird auch beim Anblick der Nordwand deutlich. Dort bröckelt der Putz, weil bei der letzten Renovierung nur über den dreckigen Putz gestrichen wurde. „Weil die Nordwand automatisch kühler ist, wird diese etwas zeitintensiver werden“, weiß Höltershinken. Die schlechte Nachricht lautet daher: „Wir gehen davon aus, dass wir das Osterfest nicht in der Kirche sondern im Pfarrsaal feiern.“

Anders als beim Zeitplan, sei man beim Finanziellen aber voll im Rahmen, der liegt bei etwa 625 000 Euro. Auch wurden mittlerweile Zuschüsse, etwa vom Denkmalschutz, beantragt. Das Spendenbarometer im Pfarrheim zeigt einen Wert von 75 000 Euro. Die Paten für die Heiligenfiguren, so Kirchenpfleger Blatt, „waren nach sechs Wochen vergeben“.