Wie Sarah Schneider ihren Alltag fast Abfall-frei machte

Die Initiative „Zero Waste Dachau“ will den Alltag Abfall-freier machen. Am Dienstagabend findet der erste Stammtisch statt.

Dachau – Sarah Schneiders Leben änderte sich im April 2017. Da wurde ihr Sohn geboren und die junge Frau, die sich nach eigenen Worten „immer schon“ um einen nachhaltigen Lebensstil bemüht hatte, wusste: „Ich will mit Stoffwindeln wickeln!“

Aus diesem Müllvermeidungsprojekt wurde schnell mehr: Sarah Schneider fragte sich: „Was wäre noch möglich? Wie ist es mit Shampoo? Oder mit Putzmitteln?“

Die heute 34-Jährige und ihre kleine Familie mühten sich fortan um Abfallvermeidung jeder Art: Beim Metzger brachte Schneider ihr eigenes Gefäß mit, statt Plastik- gab es Bambuszahnbürsten, das Gemüse wurde in der Ökokiste geliefert. In Summe, rechnet Schneider vor, komme ihre dreiköpfige Familie so auf nur noch 100 Gramm Plastik- und 200 Gramm Restmüll pro Woche.

Allerdings, und das ist der Dachauerin wichtig, will sie nicht allzu streng sein: „Wir sind nicht total auf Null.“ Wenn’s mal schnell gehen müsse, sie das dringende Bedürfnis nach einem Schokoriegel habe oder sie etwas Verpacktes geschenkt bekomme, dann drücke sie auch mal ein Auge zu. „Man muss ja auch realistisch bleiben“, sagt sie. Und betont: „Am Ende muss es jeder für sich selbst entscheiden, wie er lebt.“

Dass dieses Abfall-arme Leben erst mal anstrengend und kompliziert sein kann, gibt Sarah Schneider zu. Aus diesem Grund habe sie mit vier weiteren Mitstreitern im September auch die Initiative „Zero Waste Dachau“ gegründet. „Zero Waste“ bedeutet, wörtlich aus dem Englischen übersetzt, „null Müll“ und umschreibt das Ziel, ein Leben zu führen, bei dem möglichst wenig Abfall produziert und Rohstoffe nicht vergeudet werden.

Im Rahmen der Initiative, die auf 15 Dachauer angewachsen ist, will man sich gegenseitig Tipps geben und sich informell austauschen. Explizit nicht gewünscht sei dagegen, „mit dem Zeigefinger zu kommen und anderen Leuten vorzuschreiben, was sie tun sollen“!

Um diesem Austausch nun auf eine breitere Basis zu stellen und vor allem um auch Engagierte aus dem ganzen Landkreis anzusprechen, haben Schneider und Co. nun einen „Zero-Waste“-Stammtisch ins Leben gerufen, der sich heute Abend beim Kochwirt erstmals trifft. Dabei sollen Neulinge wie erfahrene „Zero Waster“ zusammenkommen und Erfahrungen teilen. Beantwortet werden Fragen wie: Wo bekommt man in Dachau unverpackte Lebensmittel? Und wie kann man konventionelle durch plastikfreie Produkte ersetzen? Die Teilnehmer, hofft Schneider, sollen dadurch merken, dass ein Leben (fast) ohne Abfall möglich sein kann. Und wie Stoffwindeln funktionieren, kann Sarah Schneider gleich auch noch aus eigener Erfahrung berichten.

Der Stammtisch

der Initiative „Zero Waste Dachau“ trifft sich am Dienstag, 19. Februar um 19 Uhr beim Kochwirt in Dachau zum ersten Mal. Anmeldungen unter E-Mail zerowastedachau@posteo.de.