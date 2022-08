Dachau schaltet die Lichter ab

In Dachau gehen die Lichter aus. Ist sogar die Weihnachtsbeleuchtung heuer in Gefahr? © dn

In Dachau wird nachts einiges nicht mehr beleuchtet. Dies hat Oberbürgermeister Florian Hartmann veranlasst und nun mitgeteilt.

Dachau – Ab sofort und bis auf Weiteres werden das Dachauer Rathaus, die Pfarrkirche St. Jakob und das Dachauer Schloss in den Abendstunden nicht mehr von außen beleuchtet. Dies hat Oberbürgermeister Florian Hartmann aus Energiespargründen veranlasst.

Einsparung entspricht einem Einpersonenhaushalt

Normalerweise werden Rathaus, Pfarrkirche und Schloss in der Zeit zwischen Sonnenuntergang und 23 Uhr beleuchtet. Bei einer mittleren Leuchtdauer von 4,5 Stunden pro Tag entsteht ein Jahresverbrauch von insgesamt 2135 Kilowattstunden. Dies entspricht in etwa einem Einpersonenhaushalt.

Der Energieverbrauch der einzelnen Beleuchtungen teilt sich wie folgt auf: an der Pfarrkirche St. Jakob 450 Watt auf drei Leuchten, am Schloss 250 Watt auf vier Leuchten und am Rathaus 600 Watt auf vier Leuchten.

