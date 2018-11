Scheitert der Umbau des früheren Kaufhauses Hörhammer?

Der geplante Umbau des früheren Kaufhauses Hörhammer an der Pfarrstraße 1 droht zu scheitern. Grund: Stadtbauamt und Bauherr können sich in wesentlichen Fragen nicht einigen. Während die eine Seite von Schikane spricht, fühlt sich die andere erpresst. Leidtragender könnte am Ende das Modehaus Rübsamen werden.

Dachau – „Werde ich mir in einem Jahr noch die Wintergarderobe im Kaufhaus Rübsamen kaufen können?“, fragte Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) besorgt in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Die Antwort von Stadtbauamtsleiter Michael Simon lautete daraufhin, zusammengefasst: nein. Stand heute sehe er sich nämlich außerstande, dem Umbau der Immobilie an der Pfarrstraße 1 „eine rechtskräftige Baugenehmigung zu erteilen“. Diesen Umbau aber machte das Modehaus zur Bedingung, seinen Mietvertrag bis zum Stichtag 14. Dezember um weitere zehn Jahre zu verlängern. Scheitert der Umbau, gibt es demzufolge auch kein Modehaus mehr. Die Folgen für die Altstadt wären katastrophal.

Doch Simon verteidigte sein Vorgehen gegenüber den Stadträten – die in den Monaten zuvor das Umbauprojekt explizit begrüßt hatten. Natürlich fände er es „schade, wenn der Rübsamen rausgeht“. Doch es gebe nach wie vor viele Unstimmigkeiten mit den Bauherren in essenziellen Fragen. Abgesehen davon seien nach wie vor nicht alle für den Bauantrag nötigen Unterlagen eingegangen, einzelne Dokumente fehlten zum Teil sogar „schon sehr lange“.

Wie berichtet, wollen Franz und Andreas Scherm das Gebäude, in dem heute das Modehaus Rübsamen firmiert und das über insgesamt 5500 Quadratmeter Nutzfläche verfügt, umfassend sanieren und umbauen. So sollen künftig über dem Modehaus Büros, Praxen und Wohnungen entstehen. Auch das bislang finstere und unzugängliche Untergeschoss soll umgestaltet werden, so dass sich – im besten Fall – ein Lebensmittelmarkt darin einmieten kann. Noch im Sommer hatten Bauausschuss und Stadt Zustimmung zu dem Projekt signalisiert. Franz Scherm hatte zudem stets betont, dass er das Großprojekt als Dienst an seiner Heimatstadt sehe. „Wir wollen keine Bausünde, sondern einen Teil unserer Altstadt erhalten“, sagte er im Juni.

Doch die Stimmung zwischen Bauherr und Bauamt muss sich in den vergangenen Wochen verfinstert haben. Simon führte im Bauausschuss die von den Scherms geplante Farb- und Fassadengestaltung als Streitpunkt an. Zudem gebe es noch einen Zwist bezüglich der Stellplatzfrage. „Wenn wir da keine Lösung finden, können wir uns alles andere sparen“, so Simon am Mittwoch im Ausschuss.

Die Scherms sind konsterniert. Während Franz Scherm betont, „nicht so schnell aufgeben“ zu wollen, fühlt sich sein Sohn Andreas vom Stadtbauamt gegängelt. „Es soll ja was Gscheits werden“, stellt er klar. Und fügt an: „Wir sind es ja, die am Ende dafür grade stehen; sowohl finanziell, als auch in der öffentlichen Meinung!“

Während Simon in der Sitzung „wenig Beweglichkeit seitens der Antragsteller“ bemängelte, verweist Franz Scherm auf eine eineinhalbseitige Liste mit Punkten, in denen er nachgegeben habe. Beispiel: „Wir wollten 14 Wohnungen, jetzt werden’s halt nur noch zwölf.“

Umbau des früheren Kaufhauses Hörhammer: Scheitert das Vorhaben?

Zu dem fehlenden Immissionsschutzgutachten erklärt er, dass dieses erst im Oktober angefordert worden sei. „Das dauert nun mal, bis so was fertig ist!“ Und dann das Thema Farben: „Wir wollten etwas Dezentes, nix Knalliges.“ Auch das Modehaus Rübsamen habe sich einen neuen Anstrich gewünscht: „Die versprechen sich vom Umbau ja auch einen Aufschwung!“

Doch das Bauamt besteht Scherm zufolge auf der Beibehaltung der Fassadenfarbe – sowie auf Verwendung von Putz statt Blech für die Gaubenverkleidung. Scherm kann auch das nicht nachvollziehen, da es in der ganzen Stadt Blechverkleidungen gebe. Genau dieses Blech, das die Scherms verwenden wollen, „gibt es in der Altstadt aber eben noch nicht“, beharrt Simon.

Die Stellplatzfrage dürften ohnehin Juristen ausfechten. Denn während das Bauamt darauf besteht, dass für das Gebäude 15 Stellplätze entweder gebaut oder – zum Preis von jeweils 10 000 Euro – abgelöst werden, sehen sich die Scherms dafür nicht zuständig. Beim letzten Umbau der Immobilie im Jahr 1971 seien die Stellplätze nämlich vorgeschrieben, aber einfach nicht umgesetzt worden. Warum also, fragt sich Andi Scherm, „sollen wir jetzt für etwas zahlen, was vor 50 Jahren versäumt worden ist? Das ist ja Wahnsinn!“

Das Stadtbauamt ärgert sich im Gegenzug, dass in der bestehenden Tiefgarage die Parkplatzanzahl verringert werden soll – obwohl aufgrund der Wohnungen künftig mehr Tiefgaragenplätze nötig sein werden.

Franz Scherm bittet die Verantwortlichen im Rathaus dennoch um Verständnis – und Vertrauen: „Die sollen uns doch jetzt einfach mal arbeiten lassen. Wir wollen ja was Schönes. Es ist doch bunt da droben!“

