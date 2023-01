Schmutziger Rosenkrieg vor dem Amtsgericht Dachau

Von: Stefanie Zipfer

Am Amtsgericht in Dachau landet immer wieder ein Rosenkrieg. © David-Wolfgang Ebener

Der Rosenkrieg einer vermögenden Familie aus dem Landkreis beschäftigt seit Jahren die Dachauer Gerichte.

Dachau – Geld ist tatsächlich das, woran es einer 14-jährigen Privatschülerin aus dem Landkreis Dachau am wenigsten fehlt. Das Mädchen spielt Golf und hat in ihrem jungen Leben bereits Reisen unternommen, um die sie viele Erwachsene beneiden dürften. Dennoch ist die Kleine unsagbar arm. Ihre Eltern reden kein Wort miteinander, „die können sich ja nicht mal mehr in die Augen schauen“, erzählte sich vergangene Woche vor dem Amtsgericht.

Eltern überziehen sich seit Jahren mit Klagen

Da sich die Eltern seit Jahren gegenseitig mit Klagen überziehen und wegen des Umgangs mit den beiden gemeinsamen Kindern streiten wie die Kesselflicker, ist die Familie quasi Stammgast am Amtsgericht. Die 14-Jährige ließ bei ihrer Aussage auch keinerlei Nervosität erkennen. „Ich war ja erst im Dezember da“, erklärte sie gegenüber Richter Tobias Bauer routiniert.

Der lobte die Schülerin, hielt sie für ein „sehr cleveres Mädchen“. Nichtsdestotrotz betonte er mehrfach, dass die Situation, in der sich die Familie befinde, „bescheuert“ sei und das ganze Verfahren für ihn hochgradig „unangenehm. Ich habe ein sehr ungutes Baugefühl“.

Tatsächlich ist der Sachverhalt, der sich formaljuristisch „Entziehung Minderjähriger“ nennt, in diesem Fall kompliziert. In Zentrum steht ein Elternpaar, das 2006 geheiratet und sich zehn Jahre später wieder getrennt hatte; die Scheidung folgte im Jahr 2017. Anfangs, im Jahr 2016, gab es ein vom Familiengericht ausgehandeltes Wechselmodell, wobei die beiden gemeinsamen Kinder – neben dem Mädchen gibt es auch noch einen zwei Jahre älteren Bruder sowie eine Schwester aus einer früheren Beziehung – wochenweise bei der heute 58-jährigen Mutter und dem 60-jährigen Vater wohnten. Seit April 2017 leben die Kinder fest beim Vater, der auch das sogenannte Aufenthaltsbestimmungsrecht über den gemeinsamen Nachwuchs hat. Die Mutter, gebürtige US-Amerikanerin, hat ihren Hauptwohnsitz nach Florida verlegt.

Umgang mit den Kindern auf den Tag genau geregelt

Eine mühsam aus- und immer wieder neuverhandelte Vereinbarung über den Umgang mit den Kindern regelt auf den Tag genau, wann Tochter und Sohn bei welchem Elternteil zu sein haben. Beispiel: am 24. Dezember beim Vater, am 25. Dezember bei der Mutter, von 26. Dezember bis 31. Dezember beim Vater. Et cetera. Der Vater, nach eigenen Angaben Kaufmann von Beruf, betonte Richter Bauer gegenüber, dass ihm sehr daran gelegen sei, dass die Kinder ihre Mutter sehen. Andererseits sei die Ex-Frau schon bei ihm eingebrochen, habe „den Tresor ausgeräumt und Geld gestohlen“. Die Kommunikation mit der Ex-Frau, das erklärte er im selben Atemzug, „läuft daher nur noch über die Anwälte. Ausschließlich“.

Weil die Tochter, wie sie Richter Bauer gestand, aber unbedingt in den Tagen vor Weihnachten im Jahr 2021 nach Tirol mit ihrer Mutter zum Skifahren wollte und auch klar war, dass sie mit ihrem Vater nach Weihnachten auf eine Nordseeinsel fliegen würde, half sie dem Schicksal ein wenig nach: „Ich habe zu Papa gesagt, dass ich zu meiner Schwester nach München fahre.“ Dass in dieser Wohnung auch ihre Mutter sein würde, die daraufhin mit der Tochter für drei Tage nach Tirol reisen würde, erwähnte sie dem Vater gegenüber nicht. „Ich hatte Angst, dass er ihr was antut oder wieder zur Polizei geht.“

Doch der Vater bekam es raus. Nach Telefonaten mit befreundeten Familien erfuhr er, dass seine Tochter in den Bergen ist. Im Ausland und – damals noch – einem Corona-Hochrisikogebiet! Er ging daraufhin zur Polizei und zeigte seine Ex-Frau an.

Für die Staatsanwältin war der Fall klar: „Es gab keine Absprache mit dem Vater, man hätte sich formal über den Aufenthalt vereinbaren müssen.“ Andererseits habe die Mutter auch nur den Wunsch ihrer Tochter erfüllen wollen, weshalb es in diesem Fall „schwierig“ sei, „eine angemessene Bestrafung zu finden“.

Richter Bauer fällt ein salomonisches Urteil

Die Rechtsanwälte Joachim Schwarzenau und Daniel Schön forderten einen Freispruch für die angeklagte 58-Jährige. „Sie bemüht sich“, erklärte Schwarzenau, doch der Ex-Mann zeige keinerlei Interesse, seinen juristischen Feldzug einzustellen. Was zähle, sei der Kindeswille – und das Kind wollte mit der Mutter zum Skifahren. Abgesehen davon sei der anschließende Trip auf die Nordseeinsel ja genauso wenig abgesprochen gewesen. „Davon hat er ihr doch auch nix gesagt!“

Die Angeklagte gab in ihrem letzten Wort zu, ihren Ex-Mann „nicht zu mögen, aber auch nicht zu hassen“. Sie gebe ihr Bestes, doch der Rosenkrieg „geht weiter, weil er es will“. Einen „vernünftigen Umgang mit den Kindern zu gestalten, wenn man sich bedroht fühlt, ist wirklich schwierig“.

Das erkannte auch Richter Tobias Bauer an, der ein salomonisches Urteil fand. Er sprach die Mutter wegen der Entziehung ihrer minderjährigen Tochter schuldig und verhängte – wie von der Staatsanwaltschaft gefordert – eine Geldstrafe in Höhe von 6000 Euro. Allerdings sprach er explizit nur eine Verwarnung aus, was bedeutet, dass die Geldstrafe nicht vollstreckt wird. Was die Angeklagte gemacht habe, sei nicht richtig gewesen, erklärte Bauer. Allerdings „sind in dieser Familie alle genug gestraft“. Vielleicht, so Bauers fromme Hoffnung, sei diese Lösung ja nun Anstoß, in Zukunft besser miteinander zu kommunizieren?

Unwahrscheinlich. Beide Parteien gingen wortlos auseinander. Ein Wiedersehen wird es erst wieder im Gerichtssaal geben. Anzeigen und Anträge gibt es genug.

