Dachau: Schwarzfischer an der Amper erwischt

Wegen Fischwilderei ist in Dachau ein 23-jähriger Rumäne angezeigt worden.

Aufseher erwischt 23-Jährigen auf frischer Tat

Ein Fischereiaufseher hat am vergangenen Montag einen 23-jährigen Rumänen mit derzeitigem Wohnsitz in München beim Schwarzfischen an der Amper erwischt.