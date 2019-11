77-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Unfall an der Indersdorfer Gabel

Ein 77-jähriger Renault-Fahrer aus München ist bei einem Unfall am Samstagmittag an der Indersdorfer Gabel schwerst verletzt worden. An der Abzweigung der Staatsstraße 2047 kollidierte er mit einem VW-Transporter. Der Verletzte wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.