Verbotswidrig auf B 471 gefahren: Zwei Personen schwer verletzt

Der Fahrer eines Kleinlastwagens ist am Montagabend nach ersten Erkenntnissen der Polizei verbotswidrig auf die B471 gefahren. Er kollidierte mit einem Lieferwagen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

Feldgeding - Bei einem schweren Unfall auf der B 471 am Montagabend sind zwei Personen schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Kleintransporters mit Ladefläche fuhr bei Feldgeding auf die B 471, wo es nur die Auffahrt in Richtung Autobahn gibt. Er bog aber verbotenerweise nach links ab, um in Richtung Oberschleißheim zu fahren. Der Kleintransporter-Fahrer stieß mit voller Wucht mit einem Lieferwagen zusammen, der aus Richtung Autobahn kam. Die beiden Fahrer wurden nach Angaben der Dachauer Polizei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die B 471 war teilweise gesperrt, im abendlichen Berufsverkehr bildete sich ein langer Rückstau. Die Helfer von verschiedenen Freiwilligen Feuerwehren und des THW Dachau waren mehrere Stunden lang im Einsatz.

